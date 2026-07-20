Riot elimina le skin classiche a pagamento di League of Legends Classic dopo le proteste dei giocatori

Riot Games ha modificato in pochi giorni uno degli elementi più discussi di League of Legends Classic , la modalità che riporta il MOBA alle sue origini recuperando campioni, abilità e meccaniche ispirate alle versioni del gioco precedenti al 2013. Nella versione di prova pubblicata sul Public Beta Environment, i campioni utilizzavano inizialmente i modelli, gli effetti visivi e i doppiaggi moderni, mentre le versioni grafiche classiche potevano essere sbloccate tramite token ottenuti giocando oppure acquistate con denaro reale . La scelta ha suscitato numerose critiche da parte della community. Uno dei post più apprezzati su Reddit ha definito la modalità "League "non proprio" Classic", aggiungendo che "far pagare le skin classiche è davvero assurdo".

Classiche, ma non troppo

In risposta al feedback, Riot è tornata rapidamente sui propri passi. In un videomessaggio pubblicato il 16 luglio, Brian "FeralPony" Feeney ha annunciato il cambiamento: "Abbiamo ricevuto il vostro feedback. Se state giocando sul PBE, probabilmente avete già notato che tutte le skin classiche sono ora sbloccate per i campioni che le possiedono." Le skin originali sono inoltre diventate l'aspetto predefinito dei personaggi, sostituendo i modelli moderni.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Feeney ha anche affrontato le critiche relative all'impostazione generale della modalità, che combina elementi provenienti da diverse versioni storiche di League of Legends invece di riproporre fedelmente una singola versione del passato. Secondo Riot, i sondaggi condotti tra i giocatori hanno mostrato ricordi molto diversi dell'epoca considerata "classica".

"Le risposte erano quasi identiche: per ogni giocatore, League era classico nell'anno in cui aveva iniziato a giocare, era al suo meglio l'anno successivo ed era troppo vecchio prima ancora che iniziasse." Per questo motivo lo studio ha scelto di creare una modalità che raccogliesse elementi provenienti da più aggiornamenti, con l'intenzione di lasciare poi alla community la possibilità di votare l'evoluzione delle patch una volta che League of Legends Classic sarà disponibile sui server principali.

Anche altri sviluppatori di Riot hanno confermato sui social che il team sta lavorando per rendere l'aspetto della modalità ancora più fedele alle versioni originali del gioco. Tra questi il senior VFX artist Sirhaian, che ha commentato con ironia: "È stato divertente annullare praticamente anni del mio lavoro."