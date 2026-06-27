League of Legends Classic è stato confermato da Riot, ma l'annuncio ufficiale avverrà tra poco

Cercando in qualche modo di contrastare l'ondata di leak in arrivo e che iniziava già ad affacciarsi online, Riot Games ha di fatto confermato l'esistenza di League of Legends Classic, sebbene non abbia ancora spiegato precisamente di cosa si tratti, limitandosi a riferire di un annuncio ufficiale che avverrà tra pochi giorni.

La presentazione è dunque prevista per le finali dell'MSI fissate per il 12 luglio in Corea del Sud, dunque solo in tale giorno avremo la certezza di cosa sia il progetto in questione, ma sembra che sia qualcosa di decisamente sostanzioso, una sorta di nuova versione del gioco che richiami qualcosa di classico.

In effetti, i dataminer avevano già iniziato a parlare di questo titolo grazie ai dati estratti dal PBE nei giorni scorsi, e vedendo l'andazzo probabilmente Riot ha pensato di mettere le mani avanti e annunciare intanto l'esistenza del gioco.