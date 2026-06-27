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League of Legends Classic è stato confermato da Riot, ma l'annuncio ufficiale avverrà tra poco

Riot Games conferma intanto l'esistenza del progetto League of Legends Classic ma senza spiegarne le caratteristiche: c'è però una data per l'annuncio, piuttosto vicina a questo punto.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   27/06/2026
Il logo di League of Legends Classic
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Cercando in qualche modo di contrastare l'ondata di leak in arrivo e che iniziava già ad affacciarsi online, Riot Games ha di fatto confermato l'esistenza di League of Legends Classic, sebbene non abbia ancora spiegato precisamente di cosa si tratti, limitandosi a riferire di un annuncio ufficiale che avverrà tra pochi giorni.

La presentazione è dunque prevista per le finali dell'MSI fissate per il 12 luglio in Corea del Sud, dunque solo in tale giorno avremo la certezza di cosa sia il progetto in questione, ma sembra che sia qualcosa di decisamente sostanzioso, una sorta di nuova versione del gioco che richiami qualcosa di classico.

In effetti, i dataminer avevano già iniziato a parlare di questo titolo grazie ai dati estratti dal PBE nei giorni scorsi, e vedendo l'andazzo probabilmente Riot ha pensato di mettere le mani avanti e annunciare intanto l'esistenza del gioco.

Un simpatico ma ancora vago video

Resta però il mistero su cosa sia precisamente il progetto in questione, e il video promozionale che è stato utilizzato per rivelarlo, visibile qui sopra, fa di tutto per confondere ancora più le idee, riportando simpaticamente una rappresentazione tipica dell'elaborazione delle teorie dei fan.

Il concetto di "Classic" sembra riferirsi a qualcosa del passato, in maniera simile a quanto fatto da Blizzard con World of Warcraft e simili, ma il caso di League of Legends è diverso, in quanto risulta difficile individuare specificamente una sorta di "golden age" a cui ritornare per proporre una versione "classica" del MOBA.

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L'executive producer Paul "Pabro" Bellezza sembra suggerire, nel video qui sopra, che possano essere i giocatori stessi a definire cosa significhi "classic", forse attraverso un approccio più dinamico ai contenuti e alle caratteristiche del gioco, ma resta una questione alquanto fumosa.

Le idee saranno chiare solo durante le finali dell'MSI, dunque, che inizieranno il 12 luglio alle ore 8:00.

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