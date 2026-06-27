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Echoes of Aincrad: Sword Art Online torna mostrarsi con un trailer della storia

Sword Art Online: Echoes of Aincrad torna a mostrarsi con un nuovo trailer narrativo, in vista del debutto su PC e console a luglio.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   27/06/2026
Personaggi di Sword Art Online: Echoes of Aincrad
Echoes of Aincrad: Sword Art Online
Echoes of Aincrad: Sword Art Online
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Mancano ormai poche settimane al lancio di Sword Art Online: Echoes of Aincrad, e Bandai Namco insieme al team di Game Studio hanno accelerato la campagna promozionale pubblicando un nuovo trailer della storia, disponibile qui sotto con sottotitoli in italiano.

Il filmato ripropone uno dei momenti più iconici dell'opera originale: la rivelazione che tutti gli utenti del VRMMORPG Sword Art Online sono intrappolati nel castello fluttuante di Aincrad, dove morire nel gioco significa perdere la vita anche nel mondo reale. Tra panico, accuse e disperazione, questa volta vivremo gli eventi attraverso gli occhi di un protagonista originale, creato dal giocatore.

Alcuni volti familiari per i fan della serie

Echoes of Aincrad è un action JRPG single‑player ambientato nel celebre castello fluttuante della serie Sword Art Online. Il sistema di combattimento permette di utilizzare sei categorie di armi, tra cui spade, asce e mazze, e di affrontare le battaglie insieme a un partner dotato di abilità di supporto e tecniche combinate. Il giocatore può alternare tra Switch Mode, che divide l'attenzione dei nemici, e Free Mode, ideale per coordinare attacchi simultanei o gestire gruppi più numerosi.

Echoes of Aincrad: Sword Art Online, l'action con elementi soulslike per vecchi e nuovi fan Echoes of Aincrad: Sword Art Online, l'action con elementi soulslike per vecchi e nuovi fan

Il trailer mostra anche alcuni personaggi storici del franchise, come Asuna, Agil, Lisbeth e altri ancora. Non solo appariranno nel gioco, ma potranno unirsi alla squadra del protagonista nel ruolo di partner, ciascuno con una propria abilità speciale.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Sword Art Online: Echoes of Aincrad sarà disponibile dal 10 luglio su PS5, Xbox Series X|S e PC.

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