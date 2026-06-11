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Presto sarà possibile provare Echoes of Aincrad: Sword Art Online con una demo

Una demo di Echoes of Aincrad: Sword Art Online sta per arrivare, offrendo ai giocatori la possibilità di provare in anticipo il nuovo action GDR di Bandai Namco su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   11/06/2026
Personaggi di Echoes of Aincrad
Echoes of Aincrad: Sword Art Online
Echoes of Aincrad: Sword Art Online
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Bandai Namco e gli sviluppatori di Game Studio hanno annunciato l'arrivo di una demo di Echoes of Aincrad: Sword Art Online, offrendo ai giocatori la possibilità di provare in anticipo l'ambizioso action GDR ispirato all'universo creato da Reki Kawahara.

La versione PC sarà disponibile su Steam dalle 19:00 del 15 giugno, mentre su PS5 e Xbox Series X|S bisognerà attendere fino alle 16:00 del 16 giugno, quando la demo comparirà nei rispettivi store digitali.

Un antipasto in vista del lancio il mese prossimo su PC e console

Al momento non sono stati condivisi dettagli sui contenuti della prova né è chiaro se i progressi potranno essere trasferiti nel gioco completo. In ogni caso, dovrebbe rappresentare un assaggio sostanzioso delle meccaniche principali: l'esplorazione dei vari piani del castello fluttuante di Aincrad, i dungeon ricchi di pericoli e i combattimenti contro creature fantasy tipiche della serie.

Sappiamo già che il sistema di combattimento permette di utilizzare sei categorie di armi, tra cui spade, asce e mazze, e di scendere in campo insieme a un partner dotato di abilità di supporto e tecniche combinate. Il giocatore può alternare tra Switch Mode, che divide l'attenzione dei nemici, e Free Mode, utile per coordinare attacchi simultanei o gestire gruppi più numerosi.

Echoes of Aincrad: Sword Art Online spiega le meccaniche di gioco principali in un nuovo trailer Echoes of Aincrad: Sword Art Online spiega le meccaniche di gioco principali in un nuovo trailer

Prima di lasciarvi, ricordiamo che Echoes of Aincrad: Sword Art Online sarà disponibile dal 10 luglio su PS5, Xbox Series X|S e PC via Steam. Proprio oggi abbiamo pubblicato un provato con le nostre impressioni.

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