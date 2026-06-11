Vivo X500e emerge nei primi leak con Dimensity 9500, batteria da 7.500 mAh e fotocamera al top

La futura serie Vivo X500 continua a far parlare di sé grazie alle numerose indiscrezioni che stanno emergendo nelle settimane che precedono il lancio ufficiale. Tra i dispositivi più interessanti figura il nuovo Vivo X500e, modello che dovrebbe rappresentare la proposta d'ingresso della gamma.
Le ultime anticipazioni, diffuse dal noto leaker Digital Chat Station, indicano che il dispositivo potrebbe arrivare in alcuni mercati con il nome Vivo S60 Pro.
Sul fronte del display, si parla di uno schermo piatto basato su tecnologia OLED LTPO da 6,59 pollici, con risoluzione 1.5K e frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz, una combinazione che punta a garantire fluidità e qualità visiva elevate.
Prestazioni e autonomia del futuro Vivo X500e
Per quanto riguarda le prestazioni, Vivo avrebbe scelto il processore MediaTek Dimensity 9500 realizzato con processo produttivo a 3 nanometri. Questa soluzione si collocherebbe un gradino sotto i più recenti Dimensity 9600 e 9600 Pro, destinati invece ai modelli superiori della famiglia X500.
Uno degli aspetti più interessanti riguarda l'autonomia. Secondo le indiscrezioni, Vivo X500e potrebbe integrare una batteria da ben 7.500 mAh, una capacità particolarmente elevata che lo posizionerebbe tra i dispositivi più generosi della categoria.
Il modello Pro dovrebbe fermarsi a 7.000 mAh, mentre il futuro Pro Max potrebbe arrivare addirittura a 8.000 mAh.
Focus sul comparto fotografico di Vivo X500e
Anche il comparto fotografico promette di essere competitivo. Il dispositivo dovrebbe includere una fotocamera principale da 50 megapixel con sensore di grandi dimensioni da 1/1,28 pollici, accompagnata da un teleobiettivo periscopico da 64 megapixel. Secondo alcune ipotesi, quest'ultimo potrebbe essere condiviso con la variante Pro.
Le indiscrezioni delineano inoltre una gamma molto diversificata. Vivo X500 Pro dovrebbe utilizzare il Dimensity 9600 e una fotocamera LOFIC da 50 megapixel, mentre il top di gamma X500 Pro Max potrebbe adottare il Dimensity 9600 Pro e un teleobiettivo periscopico da 200 megapixel.
Se le informazioni si riveleranno corrette, l'intera serie Vivo X500 dovrebbe essere presentata in Cina nel corso di settembre 2026.
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