Vivo X500 Pro Max punta a sconvolgere il mercato con un display 2K da 6,9 pollici e fotocamera da 200 MP e batteria da 7.000mAh

Il futuro Vivo X500 Pro Max si prepara a diventare uno degli smartphone più ambiziosi dell'anno, almeno secondo le indiscrezioni più recenti. Le novità più rilevanti riguardano soprattutto il comparto display, che potrebbe segnare un importante salto generazionale rispetto ai modelli precedenti.

Secondo i leak, il dispositivo sarebbe attualmente in fase di test con uno schermo da ben 6,9 pollici e risoluzione 2K, un upgrade significativo rispetto ai pannelli 1.5K presenti su Vivo X300 e Vivo X300 Pro. Questo miglioramento dovrebbe tradursi in immagini più nitide, dettagliate e immersive, rendendo il device ideale per contenuti multimediali e gaming.