Vivo X500 Pro Max punta a sconvolgere il mercato con un display 2K da 6,9 pollici e fotocamera da 200 MP e batteria da 7.000mAh

Il futuro Vivo X500 Pro Max si prepara a diventare uno degli smartphone più ambiziosi dell'anno, almeno secondo le indiscrezioni più recenti. Le novità più rilevanti riguardano soprattutto il comparto display, che potrebbe segnare un importante salto generazionale rispetto ai modelli precedenti.
Secondo i leak, il dispositivo sarebbe attualmente in fase di test con uno schermo da ben 6,9 pollici e risoluzione 2K, un upgrade significativo rispetto ai pannelli 1.5K presenti su Vivo X300 e Vivo X300 Pro. Questo miglioramento dovrebbe tradursi in immagini più nitide, dettagliate e immersive, rendendo il device ideale per contenuti multimediali e gaming.
Vivo X500 Pro Max punterà (ovviamente) anche sul comparto fotografico
Anche il comparto fotografico promette grandi cose. Il Vivo X500 Pro Max potrebbe integrare un sensore principale da 50 megapixel Sony LYTIA-838, affiancato da una fotocamera ultra-grandangolare sempre da 50 MP e da un impressionante teleobiettivo periscopico da 200 MP.
Tra le innovazioni spicca la tecnologia LOFIC, pensata per migliorare la gamma dinamica e preservare i dettagli nelle scene ad alto contrasto. Inoltre, si parla della possibile presenza di un sensore multispettrale, che potrebbe offrire colori più accurati e un bilanciamento del bianco più preciso.
Prestazioni ed autonomia del Vivo X500 Pro Max
Sul fronte delle prestazioni, il dispositivo dovrebbe essere alimentato dal chip MediaTek Dimensity 9600 Pro, realizzato con un processo produttivo avanzato di classe 2 nm. Questo chipset, caratterizzato da un'architettura dual ultra-core, promette un notevole incremento sia in termini di potenza che di efficienza energetica.
L'autonomia non sarà da meno: si parla di una batteria da circa 7.000 mAh, supportata da ricarica rapida cablata a 100W e ricarica wireless. Una combinazione che potrebbe garantire lunghe sessioni di utilizzo senza compromessi.
Infine, il lancio della serie Vivo X500 è previsto per settembre in Cina. Durante l'evento, l'azienda potrebbe anche presentare la sua prima videocamera dedicata al vlogging, ampliando ulteriormente il proprio ecosistema tecnologico