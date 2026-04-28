Il mouse Razer Basilisk è in offerta su Amazon: ergonomico, portatile, senza fili e con una super batteria

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del mouse Razer Basilisk: l'offerta prevede uno sconto attivo del 24% per un costo totale e finale d'acquisto di 76,35€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Il Razer Basilisk è un mouse da gaming progettato per offrire precisione, comfort e versatilità in ogni situazione. Il suo design ergonomico e compatto si adatta perfettamente alla mano, garantendo un controllo naturale anche dopo molte ore. I 10 pulsanti programmabili permettono una personalizzazione completa.
Ulteriori dettagli sul mouse
Uno degli elementi distintivi è la tecnologia Razer HyperScroll, che consente di passare facilmente tra scorrimento libero ad alta velocità e modalità tattile più precisa. Questo sistema è particolarmente utile nei giochi competitivi, dove rapidità e controllo sono fondamentali.
Il sensore ottico Razer Focus X 18K assicura prestazioni di alto livello, con una sensibilità fino a 18.000 DPI e un'accuratezza del 99,4%. A ciò si aggiungono gli interruttori ottici Razer di terza generazione, progettati per resistere fino a 90 milioni di clic e garantire una risposta rapidissima, senza problemi di doppio clic. La batteria offre fino a 25 giorni di utilizzo, che possono arrivare a 45 giorni in modalità Bluetooth.