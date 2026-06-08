Il televisore Samsung Neo QLED 4K Vision AI da 55" è in sconto su Amazon: risparmia il 31%

Se cerchi un buon televisore per goderti film, programmi e videogiochi, la Smart TV Samsung Neo QLED 4K Vision AI da 55" è su Amazon a 549,90 € rispetto al prezzo consigliato di 799,90 €, permettendoti di risparmiare fino al 31%. Si tratta quasi del prezzo minimo storico (530,82 €). Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Immagini immersive
Questo televisore utilizza il processore NQ4 AI Gen2 con 4K AI Upscaling per trasformare ogni contenuto in qualità 4K, mentre Vision AI adatta le impostazioni in tempo reale per garantirti una visione sempre perfetta. La tecnologia Quantum Matrix contribuisce positivamente all'esperienza visiva, mentre i Mini LED svelano ogni dettaglio nelle ombre.
Per quanto concerne il gaming, invece, Motion Xcelerator 144Hz assicura gameplay sempre fluidi e dinamici senza compromessi, arricchiti da OTS Lite e Adaptive Sound Pro per ottimizzare ogni dialogo o colonna sonora. Trattandosi di una Smart TV, infine, potrai accedere a film, programmi e giochi con Smart Hub e Gaming Hub, mentre SmartThings è integrato e ti permetterà di monitorare e gestire tutti i dispositivi smart della casa.
Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.