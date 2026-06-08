Preordina Silent Hill Townfall, il nuovo horror indipendente in prima persona per PS5

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Un nuovo capitolo
Si tratta di un nuovo capitolo indipendente e autoconclusivo, perfetto per gli amanti dei giochi horror. Il protagonista è Simon Ordell, richiamato sull'isola di St. Amelia, avvolta da una fitta nebbia misteriosa. Dovrai esplorare questa strana città, fuggire e sopravvivere usando armi e strumenti preziosi, tra cui la CRTV, una piccola televisione tascabile in grado di sintonizzarsi su segnali instabili.
Il gameplay si basa su combattimenti frenetici, enigmi e fughe adrenaliniche. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere il nostro articolo con ulteriori dettagli. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
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