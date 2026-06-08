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Preordina Silent Hill Townfall, il nuovo horror indipendente in prima persona per PS5

Tra le proposte di Amazon troviamo Silent Hill Townfall per PS5 in preordine. Si tratta della nuova avventura horror autoconclusiva in cui vestirai i panni di Simon Ordell.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   08/06/2026
Silent Hill Townfall per PS5
Silent Hill: Townfall
Silent Hill: Townfall
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Se cerchi nuove avventure adrenaliniche e inquietanti, Silent Hill Townfall per PS5 è in preordine su Amazon a 49,90 €. Puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 24 settembre. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un nuovo capitolo

Si tratta di un nuovo capitolo indipendente e autoconclusivo, perfetto per gli amanti dei giochi horror. Il protagonista è Simon Ordell, richiamato sull'isola di St. Amelia, avvolta da una fitta nebbia misteriosa. Dovrai esplorare questa strana città, fuggire e sopravvivere usando armi e strumenti preziosi, tra cui la CRTV, una piccola televisione tascabile in grado di sintonizzarsi su segnali instabili.

Silent Hill: Townfall ha una data di uscita, svelata tramite un nuovo trailer dallo State of Play Silent Hill: Townfall ha una data di uscita, svelata tramite un nuovo trailer dallo State of Play

Il gameplay si basa su combattimenti frenetici, enigmi e fughe adrenaliniche. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere il nostro articolo con ulteriori dettagli. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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