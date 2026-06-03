Silent Hill: Townfall ha una data di uscita, svelata tramite un nuovo trailer dallo State of Play

L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer, visibile qui sotto. Come confermato anche sul PlayStation Blog, il filmato riprende esattamente da dove si era interrotto il precedente , ampliando il quadro narrativo e introducendo nuovi elementi chiave dell'esperienza.

Approfittando della vetrina dello State of Play, Konami e Screen Burn hanno annunciato la data di uscita di Silent Hill: Townfall : il gioco arriverà su PS5 e PC il 24 settembre .

I dettagli del trailer

Il video rivela l'identità della voce misteriosa che aveva accompagnato i primi teaser: è Zoe, un'infermiera della clinica di St. Amelia. La vediamo chiamare Simon a tornare sull'isola, ma allo stesso tempo chiedergli cosa ci faccia lì, una domanda che pesa perché Simon non riconosce né il luogo né la donna, suggerendo che la realtà di Townfall sia tutt'altro che stabile.

Il trailer offre anche uno sguardo più approfondito ai puzzle narrativi, una delle caratteristiche distintive del progetto. Gli enigmi non sono semplici ostacoli, ma parti integranti del racconto: sono stati progettati insieme alla sceneggiatura e servono a far comprendere meglio la situazione in cui Simon si trova, rivelando dettagli e significati nascosti attraverso la loro stessa struttura.

C'è spazio infine per l'atmosfera più inquietante del gioco, con la comparsa di una nuova creatura che si muove nell'oscurità dell'Otherworld. Il trailer mostra come l'esplorazione richieda cautela, sfruttando il CRTV, lo strumento che permette di sbirciare nell'ambiente circostante e valutare i pericoli. In alcune situazioni il combattimento è possibile, ma in altre l'unica via di salvezza è la fuga, con inseguimenti che possono trasformarsi rapidamente in momenti di forte tensione.