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Silent Hill: Townfall svela i requisiti minimi e consigliati: avete 32 GB di RAM?

Il prossimo capitolo di Silent Hill, Townfall, è in arrivo e i vostri PC devono essere pronti. Per sapere se lo sono, ecco i requisiti minimi e consigliati ufficiali svelati dagli sviluppatori.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   30/07/2026
Il protagonista di Silent Hill Townfall
Silent Hill: Townfall
Silent Hill: Townfall
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Silent Hill: Townfall arriverà su PC e PlayStation 5 il 24 settembre 2026. I giocatori su computer dovranno assicurarsi di avere una macchina da gioco adeguata per eseguire l'opera di Screen Burn.

Per fortuna, con un po' di anticipo gli autori hanno svelato quali sono i requisiti minimi e consigliati di Silent Hill: Townfall.

I requisiti di Silent Hill: Townfall

Ecco i requisiti minimi:

  • Sistema operativo - Windows 11 x64
  • Processore - AMD Ryzen 5 3600 / Intel i7-8700K
  • Memoria - 16 GB RAM
  • Scheda grafica - NVIDIA GeForce RTX 2060 Super / AMD Radeon RX 6600
  • DirectX - Versione 12
  • Spazio di archiviazione - 75 GB
  • Scheda sonora - Dispositivo audio compatibile con Windows

Vediamo invece i requisiti consigliati di Silent Hill: Townfall:

  • Sistema operativo - Windows 11 x64
  • Processore - AMD Ryzen 7 5700X / Intel i7-9700K
  • Memoria - 32 GB RAM
  • Scheda grafica - NVIDIA GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 7800 XT
  • DirectX - Versione 12
  • Spazio di archiviazione - 75 GB
  • Scheda sonora - Dispositivo audio compatibile con Windows
I primi 15 minuti di Silent Hill: Townfall in un video di gameplay I primi 15 minuti di Silent Hill: Townfall in un video di gameplay

Viene poi spiegato che giocando con i requisiti minimi dovrebbe essere possibile ottenere i 30 FPS a 1080p con impostazioni grafiche al minimo. Invece, con i requisiti consigliati è possibile giocare a 4K e 30 FPS con impostazioni grafiche elevate, sfruttando però DLSS, FSR o TSR in modalità bilanciata.

Vi ricordiamo infine che abbiamo provato Silent Hill: Townfall.

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