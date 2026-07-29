I primi 15 minuti di Silent Hill: Townfall in un video di gameplay

Alcuni content creator giapponesi hanno pubblicato un video di gameplay con i primi quindici minuti di Silent Hill: Townfall, il nuovo capitolo della serie Konami ambientato sull'isola scozzese di St. Amelia ma non per questo distante dalle atmosfere che da sempre caratterizzano il franchise.
Fin da subito, infatti, il protagonista del gioco si ritrova a visitare una cittadina avvolta nella nebbia, solo all'apparenza disabitata: c'è qualcosa che di certo si muove fra le strade e nelle case di questo luogo, e dovremo scoprire di che si tratta utilizzando diversi strumenti, a cominciare da un piccolo televisore portatile.
In maniera simile alla radiolina dell'originale Silent Hill, questo dispositivo reagisce in prossimità di punti di interesse o in presenza di potenziali pericoli, ponendosi come un elemento fondamentale per la risoluzione dei tanti enigmi che troveremo lungo il cammino.
Non mancheranno tuttavia le sequenze d'azione in cui, armati di oggetti generici come mazze di legno, dovremo affrontare mostri terrificanti cercando di colpirli e di parare le loro manovre offensive, il tutto utilizzando la visuale in prima persona del gioco.
L'abbiamo provato
Abbiamo provato Silent Hill: Townfall per tre ore e non c'è dubbio che l'esperienza degli sviluppatori di Screen Burn sia stata messa al servizio delle interazioni e dei puzzle, che sembrano uno degli aspetti più curati del gioco.
Meno brillanti ci sono sembrati proprio i combattimenti e il design delle creature, quantomeno quelle che abbiamo visto durante la prova: la speranza è che gli sviluppatori abbiano il tempo di migliorare questi aspetti da qui al lancio, fissato al 24 settembre su PC e PS5.