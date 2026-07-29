I primi 15 minuti di Silent Hill: Townfall in un video di gameplay

Silent Hill: Townfall, tra nebbia e mostri, la Scozia è già Silent Hill

Fin da subito, infatti, il protagonista del gioco si ritrova a visitare una cittadina avvolta nella nebbia , solo all'apparenza disabitata: c'è qualcosa che di certo si muove fra le strade e nelle case di questo luogo, e dovremo scoprire di che si tratta utilizzando diversi strumenti, a cominciare da un piccolo televisore portatile.

L'abbiamo provato

Abbiamo provato Silent Hill: Townfall per tre ore e non c'è dubbio che l'esperienza degli sviluppatori di Screen Burn sia stata messa al servizio delle interazioni e dei puzzle, che sembrano uno degli aspetti più curati del gioco.

Meno brillanti ci sono sembrati proprio i combattimenti e il design delle creature, quantomeno quelle che abbiamo visto durante la prova: la speranza è che gli sviluppatori abbiano il tempo di migliorare questi aspetti da qui al lancio, fissato al 24 settembre su PC e PS5.