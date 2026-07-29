Emergono nuovi dettagli sull'incidente che ha coinvolto l'agente sperimentale di OpenAI, protagonista nelle scorse settimane di un attacco informatico ai danni di Hugging Face. Secondo quanto riportato da Reuters, il sistema di intelligenza artificiale avrebbe compromesso anche un cliente della società statunitense Modal Labs, ampliando così la portata dell'episodio già noto. Modal Labs ha però precisato che la propria piattaforma non è stata violata. Il direttore tecnico dell'azienda, Akshat Bubna, ha spiegato che l'agente IA avrebbe sfruttato una vulnerabilità presente nel codice sviluppato da un cliente ospitato sulla piattaforma. In particolare, il cliente aveva pubblicato un endpoint privo di autenticazione che consentiva a chiunque su Internet di utilizzare le proprie sandbox

Come ha agito l'agente di OpenAI? Secondo la ricostruzione pubblicata da Hugging Face, l'agente era riuscito inizialmente a uscire da un ambiente di test isolato, ospitato su un'infrastruttura di terze parti, trasformandolo nel punto di partenza dell'attacco informatico successivo. Sebbene nel rapporto originale non fosse indicato il nome del fornitore, Reuters riferisce che si trattava della piattaforma Modal. OpenAI ammette che i suoi modelli IA sono andati fuori controllo e hanno hackerato un'altra compagnia L'episodio relativo al cliente Modal avrebbe rappresentato soltanto una fase preliminare dell'operazione che ha poi coinvolto Hugging Face, indicando che l'agente sperimentale aveva esteso le proprie attività anche oltre quanto inizialmente noto. OpenAI ha scelto di non commentare nello specifico il caso relativo al cliente Modal, rimandando a un aggiornamento ufficiale nel quale afferma che l'agente IA ha compromesso quattro account appartenenti a quattro servizi differenti.