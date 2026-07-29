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Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 è in offerta su Amazon, è (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo su Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 che cala praticamente al minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   29/07/2026
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2
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Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo su Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2, l'offerta prevede uno sconto del 38% per un costo finale di 34,20€ (10 centesimi sopra al minimo storico). Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui sotto: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 porta i giocatori nel cuore dell'universo della celebre serie animata, offrendo una nuova esperienza d'azione dedicata agli appassionati dell'opera. Il titolo include una modalità storia che permette di vestire i panni di Tanjiro Kamado e rivivere alcuni degli archi narrativi più importanti dell'anime.

Ulteriori dettagli sul gioco

Nel corso della campagna sarà possibile ripercorrere gli eventi della serie, combattere al fianco dei propri alleati e affrontare le temibili lune crescenti, mettendo alla prova abilità, strategie e tecniche di combattimento. La modalità storia è pensata per accompagnare i giocatori attraverso momenti fondamentali della narrazione, ricreando le atmosfere e gli scontri più emozionanti dell'universo di Demon Slayer.

Demon Slayer Kimetsu No Yaiba The Hinokami Chronicles 2 14

Il gioco propone anche una modalità scontro ricca di contenuti, con un roster composto da oltre 40 personaggi giocabili. Tra questi sono presenti tutti i nove pilastri, ovvero gli spadaccini più potenti appartenenti alla Squadra Ammazzademoni, insieme ad altri combattenti provenienti dalla serie.

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