Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 è in offerta su Amazon, è (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo su Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2, l'offerta prevede uno sconto del 38% per un costo finale di 34,20€ (10 centesimi sopra al minimo storico) . Acquistalo direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina del prodotto dal box qui sotto: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 porta i giocatori nel cuore dell'universo della celebre serie animata, offrendo una nuova esperienza d'azione dedicata agli appassionati dell'opera. Il titolo include una modalità storia che permette di vestire i panni di Tanjiro Kamado e rivivere alcuni degli archi narrativi più importanti dell'anime .

Ulteriori dettagli sul gioco

Nel corso della campagna sarà possibile ripercorrere gli eventi della serie, combattere al fianco dei propri alleati e affrontare le temibili lune crescenti, mettendo alla prova abilità, strategie e tecniche di combattimento. La modalità storia è pensata per accompagnare i giocatori attraverso momenti fondamentali della narrazione, ricreando le atmosfere e gli scontri più emozionanti dell'universo di Demon Slayer.

Il gioco propone anche una modalità scontro ricca di contenuti, con un roster composto da oltre 40 personaggi giocabili. Tra questi sono presenti tutti i nove pilastri, ovvero gli spadaccini più potenti appartenenti alla Squadra Ammazzademoni, insieme ad altri combattenti provenienti dalla serie.