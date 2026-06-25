Annunciata la versione Nintendo Switch 2 di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2

Aniplex e CyberConnect2 hanno ufficializzato l'arrivo di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 - Nintendo Switch 2 Edition . L'annuncio è emerso dalle pagine dell'ultimo numero della rivista giapponese Weekly Jump, che ha svelato i primi dettagli sulla nuova versione del titolo dedicato alla celebre serie di Demon Slayer .

L'uscita in Giappone è stata fissata per il 29 ottobre 2026. L'edizione fisica sarà proposta al prezzo di circa 48 euro e includerà l'"Infinity Castle - Part 1 Character Pass", un pacchetto di contenuti aggiuntivi dedicato ai personaggi del nuovo arco narrativo.

Gli sviluppatori hanno inoltre confermato l'arrivo di un Upgrade Pack per chi possiede già il gioco su Nintendo Switch, anche se al momento non sono stati comunicati né il prezzo né ulteriori dettagli sui contenuti inclusi.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles 2 aveva debuttato originariamente il 1° agosto 2025 in Giappone su PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam, per poi arrivare nei mercati occidentali il 5 agosto 2025.

Con questa nuova edizione, il gioco si prepara quindi a sfruttare l'hardware di Nintendo Switch 2, offrendo ai possessori della console una nuova opportunità per rivivere gli eventi della serie e accedere ai contenuti legati ai vari capitoli.