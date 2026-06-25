Due negozi non venderanno GTA 6 perché non c'è disco nella scatola

L'annuncio di Rockstar Games secondo cui la versione fisica di Grand Theft Auto 6 non includerà un disco ha portato due rivenditori specializzati a rinunciare alla vendita del titolo. Si tratta della canadese Video Games Plus (VGP) e del negozio indipendente Loot Box Gaming, entrambe realtà che da anni sostengono il valore della distribuzione fisica dei videogiochi .

Questione di preservazione

Secondo quanto comunicato da Rockstar, le copie fisiche di GTA 6 conterranno esclusivamente un codice per il download digitale del gioco. Le confezioni saranno disponibili dal 12 novembre, una settimana prima dell'uscita ufficiale del titolo prevista per il 19 novembre su PlayStation 5 e Xbox Series X e S, consentendo così agli acquirenti di effettuare il pre-download.

I due protagonisti di GTA 6 con costumi alternativi

Video Games Plus ha spiegato che la decisione di non vendere il gioco deriva da una precisa politica aziendale e non rappresenta una critica né a Rockstar Games né al prodotto stesso.

"Da quasi 40 anni VGP è impegnata nel supporto dei supporti fisici e nella preservazione del valore del possesso dei videogiochi in formato fisico. Come parte di questo impegno, la nostra politica aziendale prevede di non distribuire prodotti per console che contengano esclusivamente un codice di download digitale. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la versione fisica di Grand Theft Auto 6 per PlayStation 5 e Xbox Series X sarà un prodotto code-in-box. Di conseguenza, non lo metteremo in vendita seguendo la nostra attuale politica aziendale."

Una posizione simile è stata espressa da Loot Box Gaming, che ha sottolineato come la propria attività sia nata con l'obiettivo di sostenere non solo il videogioco come forma di intrattenimento, ma anche la sua conservazione nel tempo.

"Quando abbiamo fondato LBG lo abbiamo fatto per amore del gaming e della preservazione di questo mezzo. Se un prodotto non è in grado di rispettare le persone che spendono il proprio denaro per acquistarlo, allora non abbiamo motivo di cercare di venderlo ai nostri clienti, che rappresentano la nostra priorità assoluta."

Secondo alcune interpretazioni, la scelta di Rockstar potrebbe essere legata a ragioni di sicurezza. Un'edizione priva di disco ridurrebbe infatti il rischio di fughe di notizie o accessi anticipati al gioco attraverso copie sottratte durante la produzione, la distribuzione o la vendita al dettaglio. Non è escluso che una vera edizione fisica con disco possa arrivare successivamente, magari nel 2027, una volta terminato il periodo di lancio.

Nonostante le proteste di alcuni negozi specializzati, i principali rivenditori internazionali come GameStop, Amazon e Best Buy dovrebbero comunque commercializzare normalmente il prodotto, così come resterà disponibile l'acquisto diretto tramite gli store digitali di PlayStation e Xbox.

Grand Theft Auto 6 sarà disponibile dal 19 novembre 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X e S.