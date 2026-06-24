La grafica delle immagini di GTA 6? "Improbabile che sia in tempo reale su PS5 e Xbox", dice Digital Foundry

Digital Foundry ha analizzato le nuove immagini di GTA 6 e ha commentato tutti i dettagli che ha notato, in un articolo pubblicato sul proprio sito.

Le analisi di Digital Foundry sulle immagini di GTA 6

Prima di tutto, spiega che una delle caratteristiche più importanti di queste immagini sono i riflessi ray-traced. In quasi ogni caso tali riflessi sono messi volutamente al centro dell'attenzione per dimostrare ciò che lo studio di sviluppo sa fare. DF ritiene che un metodo più semplice per gestire i riflessi, il SSR (Screen-Space Reflections), sarà comunque usato per aggiungere dettagli dove il ray tracing non arriva. Inoltre, le immagini dimostrano che il RARE engine di GTA 6 è in grado di gestire elementi trasparenti come le finestre di un'auto, sempre grazie all'uso del ray tracing, così da gestire riflessi parziali di qualità.

Inoltre, anche i modelli poligonali sono incredibili, in particolar modo quelli di Jason e Lucia - i protagonisti - che propongono un incredibile rendering delle capigliature, con singoli capelli ben definiti. Digital Foundry fa poi i complimenti anche alla gestione del fumo e della nebbia volumetrici, che danno un grande senso di profondità.

Il problema in tutto questo è che DF ha dei dubbi su quale macchina da gioco sia stata utilizzata per realizzare questi scatti. Digital Foundry aggiunge: "Riteniamo improbabile che si tratti di risultati in tempo reale su PS5, Xbox Series X o, nel migliore dei casi su console, PS5 Pro. Naturalmente ci piacerebbe essere piacevolmente sorpresi, e a questo interrogativo verrà data una risposta definitiva solo al momento dell'uscita. Tuttavia, in molti casi la combinazione di una qualità dell'immagine impeccabile, che suggerisce un rendering in 4K nativo (o superiore), e un'illuminazione incongruente [con le capacità delle console] sui personaggi in primo piano getta dubbi su quanto ciò sia effettivamente realizzabile."

DF precisa che questi risultati potrebbero essere ottenuti facendo scatti perfetti e aumentando la qualità al massimo disinteressandosi degli effetti sul frame-rate (che non ha importanza visto che sono scene statiche per scattare fotografie). Inoltre, la testata ritiene che la presenza del ray tracing sia praticamente scontata, ma con quale livello qualitativo è tutta un'altra domanda.

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