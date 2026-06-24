La storia di GTA 6 sarà divisa in "Capitoli" e i fan pensano a un'impostazione alla Red Dead Redemption 2

Nelle ultime ore i fan di Grand Theft Auto stanno discutendo di come potrebbe essere strutturata la storia di GTA 6, dopo quella che sembra essere una conferma indiretta da parte degli sviluppatori: la campagna sarà infatti suddivisa in capitoli, un'impostazione che, rimanendo in Rockstar Games, sembra ricordare Red Dead Redemption 2.

Questo dettaglio è arrivato oggi dal sito ufficiale del nuovo Grand Theft Auto con l'aggiunta dei dettagli della Ultimate Edition da 99 dollari. Questa edizione includerà una serie di extra esclusivi, come armi, veicoli, negozi ecc.. Fin qui nulla di strano, se non fosse che Rockstar Games afferma che questi contenuti "sono legati a ogni aspetto della storia di Jason e Lucia e nuovi articoli verranno svelati in ogni capitolo". È proprio quel riferimento ai "capitoli" ad aver stuzzicato la fantasia: non sembra una semplice espressione generica, ma un indizio concreto di una suddivisione narrativa del gioco.