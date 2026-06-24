La storia di GTA 6 sarà divisa in "Capitoli" e i fan pensano a un'impostazione alla Red Dead Redemption 2

Nelle ultime ore i fan di Grand Theft Auto stanno discutendo di come potrebbe essere strutturata la storia di GTA 6, dopo quella che sembra essere una conferma indiretta da parte degli sviluppatori: la campagna sarà infatti suddivisa in capitoli, un'impostazione che, rimanendo in Rockstar Games, sembra ricordare Red Dead Redemption 2.
Questo dettaglio è arrivato oggi dal sito ufficiale del nuovo Grand Theft Auto con l'aggiunta dei dettagli della Ultimate Edition da 99 dollari. Questa edizione includerà una serie di extra esclusivi, come armi, veicoli, negozi ecc.. Fin qui nulla di strano, se non fosse che Rockstar Games afferma che questi contenuti "sono legati a ogni aspetto della storia di Jason e Lucia e nuovi articoli verranno svelati in ogni capitolo". È proprio quel riferimento ai "capitoli" ad aver stuzzicato la fantasia: non sembra una semplice espressione generica, ma un indizio concreto di una suddivisione narrativa del gioco.
Salti temporali e focus su zone specifiche della mappa a ogni capitolo?
Alcuni fan di conseguenza hanno ipotizzato che GTA 6 potrebbe avere un'impostazione simile a quella di Red Dead Redemption 2, dove la storia di Arthur Morgan era suddivisa in sezioni ben definite, caratterizzati anche da salti temporali e cambiamenti per la mappa.
Considerando che Vice City e le aree circostanti sembrano essere tra gli scenari più vasti mai realizzati da Rockstar, una suddivisione in capitoli potrebbe servire a guidare il giocatore attraverso diverse zone della mappa o a scandire i vari momenti della carriera criminale di Jason e Lucia. Una struttura del genere renderebbe più naturale anche lo sblocco graduale dei contenuti extra inclusi nella Ultimate Edition.
Ovviamente siamo ancora nel campo delle ipotesi e delle speculazioni. Per quanto il riferimento ai "capitoli" sul sito ufficiale non sembri affatto casuale, per scoprire come sarà realmente organizzata la storia dovremo probabilmente attendere il 19 novembre.
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