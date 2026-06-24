La Ultimate Edition di GTA 6 è stata rivelata, fra contenuti e tante immagini

Nella Ultimate Edition ci sarà tanto spazio per l'estetica tra outfit alternativi, tatuaggi e oggetti dedicati ai due protagonisti del gioco, che potranno usufruire di attività e negozi esclusivi presenti solo in questa edizione di Grand Theft Auto VI.

GTA 6, Rockstar rivela prezzo, orario di apertura delle prenotazioni, preload e Ultimate Edition

Fra gli elementi più interessanti spicca la '95 Grotti Cheetah , una reinterpretazione della celebre sportiva anni Novanta munita di una livrea retrofuturistica che richiama l'estetica classica di Vice City; oppure i revolver Hawk & Little Morgan , una coppia di armi dotate di incisioni decorative e accessori personalizzati.

Disponibile al prezzo di 99,99 dollari (che da noi diventeranno probabilmente 109,99€), la Ultimate Edition si distingue da un semplice pacchetto bonus per via del fatto che i suoi contenuti risulteranno integrati nella progressione e sarà possibile sbloccarli gradualmente nel corso dell'avventura.

Rockstar Games ha rivelato i contenuti della Ultimate Edition di GTA 6 , un'edizione pensata per offrire un'esperienza ancora più ricca mentre seguiamo le vicende di Jason e Lucia, come dimostrano anche le tantissime nuove immagini a corredo.

Veicoli e missioni

Immancabili anche sulla copertina di GTA 6, i veicoli rappresenteranno uno dei contenuti principali della Ultimate Edition: dalla moto Dinka Enduro al Crest Kayak, dal motoscafo Shitzu Squalo al fuoristrada '67 Vapid Dominator Buggy, ne vedremo delle belle.

Il pickup Vapid Ganado di Jason potrà essere trasformato grazie al kit di personalizzazione esclusivo Ganado Retro Build e saranno accessibili due officine specializzate: Rideout Customs, dedicata alle lavorazioni estetiche più elaborate, e One-Eyed Willie's, focalizzata sulle modifiche per l'offroad.

La Ultimate Edition aggiungerà inoltre nuove attività e missioni secondarie: sarà possibile assaltare il covo della gang PTT Youngin$ oppure dedicarsi alla missione speciale Classic Car Collection, che ci vedrà impegnati nel recupero e nel restauro di auto d'epoca abbandonate per conto dell'eccentrico collezionista Wyman.

A completare il pacchetto troveremo infine tantissimi capi d'abbigliamento per i due protagonisti ispirati a Macca the Gator, il celebre personaggio televisivo dell'universo di Leonida.