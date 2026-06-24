Il monitor OLED Samsung Odyssey G5 da 27" e 180Hz è su Amazon al minimo storico

Su Amazon è attualmente disponibile il monitor OLED Samsung Odyssey G5 da 27" a 359,90 € rispetto al prezzo mediano di 418,08 €, permettendoti di risparmiare il 14%. Si tratta del prezzo minimo storico , per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Gameplay immersivi

Si tratta di un monitor piatto da 27" 2560 x 1440 con frequenza di aggiornamento di 180 Hz e tempo di risposta di 0,03 ms (GtG). Grazie alla tecnologia QD-OLED potrai godere di uno spettro di colori più ampio. A contribuire è la tecnologia Glare Free, che riduce i riflessi delle fonti di luci esterne per farti godere pienamente dei colori senza distrazioni. Inoltre, è compatibile con NVIDIA G-Sync, che assicura la sincronizzazione tra GPU e pannello, eliminando ritardi ed effetto mosso.

Samsung Odyssey G5

Le offerte sono valide dal 23 al 26 giugno 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni, pertanto ti suggeriamo di aprire la pagina del prodotto per assicurarti che siano effettivamente gli stessi. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.