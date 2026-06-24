Il Vintage Vice City Pack di GTA 6 rende omaggio a Tommy Vercetti

Rockstar Games ha illustrato i contenuti del Vintage Vice City Pack di GTA 6, un pacchetto che rende omaggio all'era di Tommy Vercetti e che sarà disponibile per tutti gli utenti che prenoteranno o acquisteranno il gioco entro il 20 novembre.

Caratterizzato da uno stile che punta a riportare i giocatori nelle atmosfere degli anni d'oro di Vice City, il pacchetto include auto classiche, abiti parecchio appariscenti, accessori e dettagli estetici che non mancheranno di strizzare l'occhio ai nostalgici della saga.

Il piatto forte del Vintage Vice City Pack è senz'altro la '55 Vapid Stanier, una berlina classica in stile anni Cinquanta che potremo custodire nello Shore Court Garage, un box che si trova a pochi passi da Ocean Beach e che funge anche da deposito per le armi e la merce rubata.

L'enfasi è tuttavia sulle personalizzazioni estetiche per i due protagonisti, Jason e Lucia, che potranno sfoggiare tantissimi abiti e acconciature in grado di richiamare il lusso e gli eccessi della vecchia Vice City, fra completi di lino, tagli di capelli, pailettes e altro ancora.