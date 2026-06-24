14

Il Vintage Vice City Pack di GTA 6 rende omaggio a Tommy Vercetti

Nell'annunciare il prezzo di GTA 6, Rockstar Games ha anche presentato il Vintage Vice City Pack, che sarà disponibile per tutti coloro che prenoteranno o acquisteranno il gioco entro il 20 novembre.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   24/06/2026
Jason e Lucia in un outfit alternativo in GTA 6
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Articoli News Video Immagini

Rockstar Games ha illustrato i contenuti del Vintage Vice City Pack di GTA 6, un pacchetto che rende omaggio all'era di Tommy Vercetti e che sarà disponibile per tutti gli utenti che prenoteranno o acquisteranno il gioco entro il 20 novembre.

Caratterizzato da uno stile che punta a riportare i giocatori nelle atmosfere degli anni d'oro di Vice City, il pacchetto include auto classiche, abiti parecchio appariscenti, accessori e dettagli estetici che non mancheranno di strizzare l'occhio ai nostalgici della saga.

Il piatto forte del Vintage Vice City Pack è senz'altro la '55 Vapid Stanier, una berlina classica in stile anni Cinquanta che potremo custodire nello Shore Court Garage, un box che si trova a pochi passi da Ocean Beach e che funge anche da deposito per le armi e la merce rubata.

La Ultimate Edition di GTA 6 è stata rivelata, fra contenuti e tante immagini La Ultimate Edition di GTA 6 è stata rivelata, fra contenuti e tante immagini

L'enfasi è tuttavia sulle personalizzazioni estetiche per i due protagonisti, Jason e Lucia, che potranno sfoggiare tantissimi abiti e acconciature in grado di richiamare il lusso e gli eccessi della vecchia Vice City, fra completi di lino, tagli di capelli, pailettes e altro ancora.

Un bonus molto interessante

Presentato nell'ambito dell'annuncio del prezzo di GTA 6, il Vintage Vice City Pack consentirà di dare un tocco di colore anche alle armi, grazie alla livrea tropicale che riprende il motivo presente sulla camicia di Tommy Vercetti in GTA: Vice City, a ulteriore conferma delle ispirazioni del pacchetto.

Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
+4
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine

Come scritto in apertura, il Vintage Vice City Pack sarà disponibile gratuitamente per chiunque prenoti o acquisti GTA 6 entro il 20 novembre.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il Vintage Vice City Pack di GTA 6 rende omaggio a Tommy Vercetti