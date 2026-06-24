Il Vintage Vice City Pack di GTA 6 rende omaggio a Tommy Vercetti

Rockstar Games ha illustrato i contenuti del Vintage Vice City Pack di GTA 6, un pacchetto che rende omaggio all'era di Tommy Vercetti e che sarà disponibile per tutti gli utenti che prenoteranno o acquisteranno il gioco entro il 20 novembre.
Caratterizzato da uno stile che punta a riportare i giocatori nelle atmosfere degli anni d'oro di Vice City, il pacchetto include auto classiche, abiti parecchio appariscenti, accessori e dettagli estetici che non mancheranno di strizzare l'occhio ai nostalgici della saga.
Il piatto forte del Vintage Vice City Pack è senz'altro la '55 Vapid Stanier, una berlina classica in stile anni Cinquanta che potremo custodire nello Shore Court Garage, un box che si trova a pochi passi da Ocean Beach e che funge anche da deposito per le armi e la merce rubata.
L'enfasi è tuttavia sulle personalizzazioni estetiche per i due protagonisti, Jason e Lucia, che potranno sfoggiare tantissimi abiti e acconciature in grado di richiamare il lusso e gli eccessi della vecchia Vice City, fra completi di lino, tagli di capelli, pailettes e altro ancora.
Un bonus molto interessante
Presentato nell'ambito dell'annuncio del prezzo di GTA 6, il Vintage Vice City Pack consentirà di dare un tocco di colore anche alle armi, grazie alla livrea tropicale che riprende il motivo presente sulla camicia di Tommy Vercetti in GTA: Vice City, a ulteriore conferma delle ispirazioni del pacchetto.
Come scritto in apertura, il Vintage Vice City Pack sarà disponibile gratuitamente per chiunque prenoti o acquisti GTA 6 entro il 20 novembre.
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