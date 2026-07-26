Quando uscirà il terzo trailer di GTA 6? Un leaker crede di saperlo

Quando uscirà il terzo trailer di GTA 6? Molti pensavano che Rockstar Games l'avrebbe pubblicato in concomitanza con l'apertura delle prenotazioni, ma non è accaduto. Tuttavia il noto leaker Tom Henderson crede di conoscere la data.
Secondo Henderson il trailer arriverà il 6 agosto, dunque fra meno di due settimane. In questo caso, tuttavia, non si tratta di un'informazione che gli è stata riferita, bensì di una stima basata sulle strategie di comunicazione adottate in passato da Rockstar e Take-Two.
Il 7 agosto si terrà infatti la prossima riunione finanziaria di Take-Two, e spesso questi eventi sono stati appunto preceduti da nuovi annunci o dalla pubblicazione di importanti trailer; il che, nel caso di Grand Theft Auto VI, segnerebbe l'inizio della fase più intensa della campagna promozionale.
Nulla più di un nuovo trailer potrebbe infatti ravvivare l'entusiasmo attorno al gioco, che a quanto pare sta già macinando numeri da record con le prenotazioni ma ambisce a raggiungere cifre davvero spaventose in vista del lancio ufficiale del prossimo 19 novembre.
Rockstar, fra sicurezza interna e imprevedibilità
Dopo il clamoroso leak del 2022, GTA 6 è diventato, se possibile, un progetto ancora più blindato e a prova di fughe, rafforzando ulteriormente le misure già molto rigide applicate finora da Rockstar Games per quanto concerne la sicurezza.
Per questo motivo è davvero difficile che qualcuno dall'interno decida di spifferare qualcosa, anche anonimamente, e così i rumor che circondano GTA 6 sono spesso frutto di congetture che finiscono per alimentare la macchina della promozione di Rockstar a costo zero.