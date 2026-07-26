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Quando uscirà il terzo trailer di GTA 6? Un leaker crede di saperlo

Stando a quanto riferito dal noto leaker Tom Henderson, il terzo trailer di GTA 6 potrebbe avere una data già fissata da Rockstar Games e sarebbe piuttosto vicina.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   26/07/2026
Lucia in GTA 6
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
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Quando uscirà il terzo trailer di GTA 6? Molti pensavano che Rockstar Games l'avrebbe pubblicato in concomitanza con l'apertura delle prenotazioni, ma non è accaduto. Tuttavia il noto leaker Tom Henderson crede di conoscere la data.

Secondo Henderson il trailer arriverà il 6 agosto, dunque fra meno di due settimane. In questo caso, tuttavia, non si tratta di un'informazione che gli è stata riferita, bensì di una stima basata sulle strategie di comunicazione adottate in passato da Rockstar e Take-Two.

Il 7 agosto si terrà infatti la prossima riunione finanziaria di Take-Two, e spesso questi eventi sono stati appunto preceduti da nuovi annunci o dalla pubblicazione di importanti trailer; il che, nel caso di Grand Theft Auto VI, segnerebbe l'inizio della fase più intensa della campagna promozionale.

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Nulla più di un nuovo trailer potrebbe infatti ravvivare l'entusiasmo attorno al gioco, che a quanto pare sta già macinando numeri da record con le prenotazioni ma ambisce a raggiungere cifre davvero spaventose in vista del lancio ufficiale del prossimo 19 novembre.

Rockstar, fra sicurezza interna e imprevedibilità

Dopo il clamoroso leak del 2022, GTA 6 è diventato, se possibile, un progetto ancora più blindato e a prova di fughe, rafforzando ulteriormente le misure già molto rigide applicate finora da Rockstar Games per quanto concerne la sicurezza.

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Per questo motivo è davvero difficile che qualcuno dall'interno decida di spifferare qualcosa, anche anonimamente, e così i rumor che circondano GTA 6 sono spesso frutto di congetture che finiscono per alimentare la macchina della promozione di Rockstar a costo zero.

#Rumor
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