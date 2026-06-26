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La versione PS5 di GTA 6 sta battendo quella Xbox nelle prenotazioni, e di molto

A quanto pare la versione PS5 di GTA 6 è decisamente più prenotata rispetto alla versione Xbox Series X|S, e il confronto appare impietoso per la console Microsoft.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   26/06/2026
Jason e Lucia in GTA 6
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
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Stando a quanto riportato da IGN, la versione PS5 di GTA 6 sta battendo quella Xbox nelle prenotazioni, e non di poco: al momento si parla di un rapporto di sei a uno in favore della console Sony.

Si tratta di una situazione prevedibile, visti i ben noti rapporti di forza fra le due piattaforme, specie a livello internazionale, anche se un margine simile sembra spingersi parecchio oltre rispetto alla differenza fra le basi installate.

C'è chi pensa che i rincari che colpiranno fra pochi giorni Xbox Series X e Xbox Series S possano aver contribuito a determinare questi risultati, ma anche Sony ha aumentato i prezzi non molto tempo fa: da questo punto di vista le due aziende si stanno comportando in maniera simile.

Xbox Series X|S aumenta ancora di prezzo, il modello da 2 TB verrà dismesso Xbox Series X|S aumenta ancora di prezzo, il modello da 2 TB verrà dismesso

Potrebbe più che altro aver pesato l'accordo di marketing fra PlayStation e Rockstar Games, nonché il fatto che al momento dell'uscita PS5 Pro sarà la console su cui Grand Theft Auto VI girerà meglio in assoluto.

Saranno mesi interessanti

L'apertura delle prenotazioni di GTA 6 su PS5 e Xbox Series X|S ha riservato qualche sorpresa, in primo luogo il prezzo italiano che non verrà adattato a quello americano, segnando un'inedita corrispondenza fra euro e dollari.

Detto questo, con l'uscita fissata al 19 novembre ci sarà sicuramente tempo per ragionare in merito all'andamento delle prenotazioni e a ciò che accadrà dopo, vedi le indiscrezioni riguardanti un'eventuale edizione fisica con disco in arrivo a dicembre.

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