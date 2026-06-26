La versione PS5 di GTA 6 sta battendo quella Xbox nelle prenotazioni, e di molto

Stando a quanto riportato da IGN, la versione PS5 di GTA 6 sta battendo quella Xbox nelle prenotazioni, e non di poco: al momento si parla di un rapporto di sei a uno in favore della console Sony.

Si tratta di una situazione prevedibile, visti i ben noti rapporti di forza fra le due piattaforme, specie a livello internazionale, anche se un margine simile sembra spingersi parecchio oltre rispetto alla differenza fra le basi installate.

C'è chi pensa che i rincari che colpiranno fra pochi giorni Xbox Series X e Xbox Series S possano aver contribuito a determinare questi risultati, ma anche Sony ha aumentato i prezzi non molto tempo fa: da questo punto di vista le due aziende si stanno comportando in maniera simile.

Potrebbe più che altro aver pesato l'accordo di marketing fra PlayStation e Rockstar Games, nonché il fatto che al momento dell'uscita PS5 Pro sarà la console su cui Grand Theft Auto VI girerà meglio in assoluto.