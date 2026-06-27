Il più noto emulatore PS4 fa passi da gigante con l'introduzione del multiplayer online

La piattaforma si chiama ShadNet ed è un'infrastruttura open source che è progettata per far funzionare i titoli PS4 emulati anche in multiplayer online, rendendo ancora più completa la riproduzione dei giochi per la console.

Ovviamente non si tratta di un sistema riconosciuto ufficialmente da Sony, ma risulta comunque affascinante notare fin dove sia arrivato lo sviluppo di questo interessante emulatore, che ora di fatto può appoggiarsi a un vero e proprio network che consente a vari utenti di giocare in multiplayer tra loro.

ShadPS4, il più popolare emulatore PS4 al momento, si sta evolvendo sempre più con l'aggiunta anche della possibilità di giocare in multiplayer online , bypassando completamente il PlayStation Network, a quanto pare.

Multiplayer online senza PSN?

"ShadNet offrirà agli utenti di ShadPS4 la possibilità di connettersi e giocare insieme online", si legge nella comunicazione ufficiale degli sviluppatori dell'emulatore, "Questo progetto è in fase di sviluppo già da alcuni mesi, ma ora siamo giunti a un punto in cui possiamo annunciarlo ufficialmente".

Bloodborne, tra i giochi più gettonati sull'emulatore

Bisogna comunque considerare che "ShadNet è ancora in fase di sviluppo e c'è ancora molto da fare, ma è pronto per essere testato", con gli sviluppatori che invitano gli utenti a provare questa sorta di network alternativo per l'emulatore.

Questo rappresenta un po' una nuova frontiera per l'emulazione dei giochi PS4, considerando che le componenti online multiplayer solitamente non rientrano nelle possibilità di riproduzione dei giochi attraverso tale tipologia di software.

Già qualche giorno fa avevamo visto il maxi aggiornamento 0.16.0, a dimostrazione di un lavoro costante da parte del team.