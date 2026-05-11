RPCS3, il miglior emulatore di PS3, sta avendo grossi problemi a causa dell'IA

L'account ufficiale dell' RPCS3 , il miglior emulatore di PlayStation 3 sulla piazza, ha pubblicato un messaggio ufficiale per frenare gli utenti che stanno inviando codice scritto con l'IA , che sta creando solo complicazioni al team core, senza portare alcun vantaggio. Come sta succedendo praticamente con ogni progetto aperto, tipo Godot , cui gli utenti hanno la possibilità di collaborare, anche RPCS3 sta ricevendo una quantità enorme di pull di codice inutilizzabile, inviato da gente che non capisce bene cosa sta facendo, ma che usa le IA solo per spirito di partecipazione.

Pull inutili

Chiaramente, la verifica e la rettifica di questi pull inutili e dannosi, si sta rivelando un lavoro extra insopportabile, come traspare dallo stizzito messaggio pubblicato su X:

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Per favore, smettete di inviare a RPCS3 pull request di codice spazzatura generato con l'IA. Inizieremo a bannare coloro che lo fanno senza preavviso.

Ci sono un sacco di risorse online per imparare a fare il debug e a programmare, invece di generare spazzatura che non capite e che non funziona."

Sotto al messaggio sono arrivati però alcuni difensori dell'IA che, dimostrando di non aver capito il punto, hanno attaccato gli sviluppatori dell'emulatore, come tal @AndyCryptoOne, che ha scritto: "Facciamo i seri per un secondo, voi tutti usate l'IA per programmare, la nascondete solo meglio perché avete davvero esperienza reale di programmazione. Sono contro il fango dell'IA che ingombra ogni nicchia di internet, ma sono anche contro le persone che fanno finta di non usare uno strumento utile solo per qualche principio inventato." Al che il team ha risposto, facendo capire di non essere contro l'IA, ma contro l'uso ottuso dell'IA per generare spazzatura: "Vuoi usarlo? Basta dichiararne l'uso. Siamo liberi di farlo anche noi se vogliamo. Ciononostante, RPCS3 ha raggiunto la maturità con il 70% di giochi giocabili diversi anni fa, prima che questi LLM che scrivono codice esistessero."

In un altro post è stato spiegato che i problemi maggiori riguardano le build Mac, tanto che alcune versioni sono state ritirate perché peggiorative delle precedenti, proprio a causa del codice generato con l'IA.