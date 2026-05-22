Atari registra il marchio 800XL: ritorna il computer di Mr. T?

Atari continua il suo percorso mirato a mantenere viva l'eredità del marchio attraverso una serie di riedizioni di giochi e di hardware provenienti dal suo ricchissimo passato. Fino a questo momento, le partnership strategiche con aziende come Retro Games Ltd e My Arcade hanno portato sul mercato sistemi come la GameStation Go e il recente The400 Mini , ma a quanto pare c'è altro che bolle in pentola: il ritorno dell' 800XL .

Mr. T

L'azienda ha infatti depositato una domanda per registrare il marchio "800XL". Il dettaglio più rilevante del documento è la sua classificazione, che fa esplicito riferimento a "macchine per videogiochi domestiche", un indizio che punta in direzione di un nuovo dispositivo fisico piuttosto che di una semplice raccolta software.

L'Atari 800XL originale, lanciato sul mercato nel 1983, faceva parte della linea di home computer a 8 bit dell'azienda, affiancandosi e succedendo a modelli come il 400, l'800 e il 1200XL, con i quali condivideva la medesima architettura interna. A livello storico, la commercializzazione del sistema è ricordata anche per l'aggressiva campagna pubblicitaria: in Nord America l'azienda scelse l'attore Alan Alda come portavoce, mentre per il mercato australiano fu ingaggiato Laurence Tureaud, noto al grande pubblico come Mr. T.

Attualmente, l'incognita principale per il ritorno dell'800XL è nei titoli preinstallati che l'accompagneranno. Il The400 Mini, infatti, include già all'interno del suo catalogo titoli usciti sull'800XL, lasciando aperto l'interrogativo su come l'azienda deciderà di differenziare l'offerta. Staremo a vedere.