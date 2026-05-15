Evercade riceve altre due raccolte storiche: Neo Geo Arcade 4 e Activision Collection 3

Blaze continua ad espandere il catalogo di cartucce Evercade con l'arrivo di altre due raccolte di notevole valore storico, con Neo Geo Arcade 4 e Activision Collection 3, che proseguono la riscoperta delle lineup storiche delle due compagnie.

Particolarmente interessante risulta Neo Geo Arcade 4, che raccoglie alcune vere e proprie pietre miliari della storia arcade, e rientra peraltro nella rinnovata mania per la piattaforma SNK che è riemersa di recente con l'annuncio del Neo Geo AES+ da parte di Plaion. Questa è la lista dei giochi contenuti:

3 Count Bout

Baseball Stars 2

Blazing Star

Fatal Fury Special

King of the Monsters

Metal Slug 4

Robo Army

King of Fighters 2002

Tra questi spiccano in particolare lo sparatutto Blazing Star, il celebre Metal Slug 4 (sebbene non proprio il top della forma per la serie) e il particolare King of the Monsters, oltre ai vari picchiaduro presenti.