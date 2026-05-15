Evercade riceve altre due raccolte storiche: Neo Geo Arcade 4 e Activision Collection 3

Blaze continua ad espandere il catalogo di cartucce Evercade con l'arrivo di altre due raccolte di notevole valore storico, con Neo Geo Arcade 4 e Activision Collection 3, che proseguono la riscoperta delle lineup storiche delle due compagnie.
Particolarmente interessante risulta Neo Geo Arcade 4, che raccoglie alcune vere e proprie pietre miliari della storia arcade, e rientra peraltro nella rinnovata mania per la piattaforma SNK che è riemersa di recente con l'annuncio del Neo Geo AES+ da parte di Plaion. Questa è la lista dei giochi contenuti:
- 3 Count Bout
- Baseball Stars 2
- Blazing Star
- Fatal Fury Special
- King of the Monsters
- Metal Slug 4
- Robo Army
- King of Fighters 2002
Tra questi spiccano in particolare lo sparatutto Blazing Star, il celebre Metal Slug 4 (sebbene non proprio il top della forma per la serie) e il particolare King of the Monsters, oltre ai vari picchiaduro presenti.
Titoli storici
Per quanto riguarda l'altra raccolta, troviamo un'altra dose di titoli veramente storici, in quanto risalenti agli anni 80 in pratica, tratti soprattutto dal catalogo di Atari 2600.
I giochi di Activision Collection 3 provengono in gran parte della prima e storica console della compagnia, dunque si tratta di elementi piuttosto "antichi" a questo punto.
Ecco i titoli della raccolta:
- Barnstorming
- Bridge
- Chopper Command
- Dolphin
- Dragonfire
- Kabobber
- Kaboom!
- Keystone Kapers
- Laser Blast
- Pressure Cooker
- The Activision Decathlon
- Thwocker
Entrambe le raccolte hanno il prezzo fissato a 24,99€ e usciranno a giugno, in attesa di una data di uscita più precisa.
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