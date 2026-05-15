La colonna sonora di DOOM è ora patrimonio culturale in USA, entra nella Biblioteca del Congresso

DOOM raggiunge uno status di grande classico a tutti gli effetti, con la colonna sonora che ora è considerata patrimonio culturale in USA, entrando ufficialmente a far parte della Library of Congress, insieme ad altri album di grande successo o spessore musicale.

Periodicamente, la Biblioteca del Congresso USA decide di inserire alcune opere di particolare importanza all'interno del proprio archivio per assicurarne la preservazione, in maniera simile a quanto accade con le biblioteche nazionali, e in questo caso ha inserito la colonna sonora di DOOM nel National Recording Registry.

Si tratta di un riconoscimento notevole, perché significa che l'opera ha raggiunto una grande rilevanza culturale e storica, e la cosa risulta particolarmente impressionante se si pensa che stiamo parlando dell'OST composta con pochi mezzi da Bobby Prince, costruita in MIDI.