La colonna sonora di DOOM è ora patrimonio culturale in USA, entra nella Biblioteca del Congresso

DOOM raggiunge uno status di grande classico a tutti gli effetti, con la colonna sonora che ora è considerata patrimonio culturale in USA, entrando ufficialmente a far parte della Library of Congress, insieme ad altri album di grande successo o spessore musicale.
Periodicamente, la Biblioteca del Congresso USA decide di inserire alcune opere di particolare importanza all'interno del proprio archivio per assicurarne la preservazione, in maniera simile a quanto accade con le biblioteche nazionali, e in questo caso ha inserito la colonna sonora di DOOM nel National Recording Registry.
Si tratta di un riconoscimento notevole, perché significa che l'opera ha raggiunto una grande rilevanza culturale e storica, e la cosa risulta particolarmente impressionante se si pensa che stiamo parlando dell'OST composta con pochi mezzi da Bobby Prince, costruita in MIDI.
Un capolavoro in MIDI
La colonna sonora di DOOM doveva funzionare su hardware che oggi risultano decisamente vetusti, considerando che risale al 1993, eppure è riuscita a diventare iconica e arrivare fino alla Libreria del Congresso.
Bobby Prince la compose seguendo anche i suggerimenti di John Romero, particolarmente appassionato di metal e hard rock di varia tipologia, le cui influenze sono alquanto palesi nella colonna sonora del gioco.
Prince aveva lavorato anche alla colonna sonora di Commander Keen e Wolfenstein 3D in precedenza, dunque conosceva già bene id Software e i suoi giochi, e riuscì a costruire un'opera storica: "Sfruttando la sua conoscenza del MIDI, Prince si è persino assicurato che gli effetti sonori da lui creati risaltassero sulla musica, assegnandoli a diverse frequenze MIDI", si legge nel resoconto sulla composizione.
Successivamente, il compositore si è occupato anche della colonna sonora di Duke Nukem 3D e Duke Nukem 2, legando il suo stile a quello degli sparatutto in prima persona delle origini.
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