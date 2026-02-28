Il DLC di DOOM: The Dark Ages sarà grande come un sequel, secondo gli sviluppatori

Secondo il director Hugo Martin, i fan di Doom: The Dark Ages hanno ottime ragioni per essere impazienti per l'imminente DLC del gioco, che si preannuncia enorme e molto diverso dal gioco base. Enorme quanto? È stato definito una specie di seguito vero e proprio per dimensioni. Quindi non aspettatevi il solito DLC da poco conto, ma qualcosa di molto più strutturato.

Enorme

Durante una lunga diretta dello Slayers Club, Martin ha condiviso molte informazioni inedite sull'espansione, ancora senza titolo né data di uscita, sottolineando più volte le sue dimensioni. L'ha definita "massiccia", "gigantesca", al punto da sembrare quasi un seguito vero e proprio più che un semplice contenuto aggiuntivo, come già detto.

Anche se molti dettagli restano vaghi, il messaggio principale è chiaro: il DLC offrirà un'esperienza molto diversa rispetto alla campagna principale. Martin ha spiegato che il modo in cui si gioca nell'espansione non somiglia affatto a quello del gioco base, suggerendo cambiamenti importanti nel ritmo e nelle dinamiche di combattimento.

Tra le poche novità concrete rivelate c'è l'introduzione di una nuova arma, una lancia, che potrebbe essere collegata a un'abilità di movimento come uno scatto, un balzo o addirittura un teletrasporto. Tuttavia, non sono stati forniti dettagli precisi né una finestra di lancio. Anche il teaser trailer, a quanto pare, è ancora "un po' lontano".

Per il resto, vi ricordiamo che DOOM: The Dark Ages è disponibile per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S.