1

Il nuovo trailer di Planet of Lana II presenta l'evoluzione della storia e del gameplay

Lo studio di sviluppo Wishfully ha pubblicato un nuovo video di Planet of Lana II per presentare l'evoluzione della storia e del gameplay.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   28/02/2026
Due personaggi di Planet of Lana II
Planet of Lana II: Children of the Leaf
Planet of Lana II: Children of the Leaf
News Video Immagini

Lo studio di sviluppo Wishfully ha pubblicato un nuovo diario di sviluppo di Planet of Lana II: Children of the Leaf per presentare l'evoluzione della storia e del gameplay rispetto al capitolo precedente.

Il filmato alterna sequenze di gioco con interviste ai due autori principali: Klas Martin Eriksson (Game Director e Sceneggiatore) e Adam Stjärnljus (Creative Director), che aiutano a comprendere meglio il progetto.

Dettagli

Il gioco è ambientato nuovamente sul pianeta Novo, ma diverso tempo dopo gli eventi del primo capitolo.

È apparso un nuovo gruppo chiamato Dijinghala, che utilizza tecnologie avanzate per sfruttare le risorse naturali del pianeta, causando distruzione ovunque. La protagonista, Lana, e il suo fedele compagno animale, Mui (una piccola creatura nera simile a un gatto), tornano in azione quando la nipote di Lana, Anua, rimane vittima del nuovo sistema.

La demo di Planet of Lana 2 ci fa provare tutti gli aspetti del gioco La demo di Planet of Lana 2 ci fa provare tutti gli aspetti del gioco

Per quanto riguarda il gameplay, ci sono diverse novità. Procediamo per punti, seguendo quanto emerge dal filmato. Collaborazione migliorata: Il giocatore può ora dirigere Mui in qualsiasi punto dello schermo con più precisione, permettendo enigmi più complessi. Lana è più agile: Può correre più velocemente e i controlli sono più reattivi. Esplorazione subacquea: Una delle novità principali è la possibilità per Lana di immergersi e nuotare sott'acqua per esplorare le profondità degli oceani di Novo. Abilità ipnotiche di Mui: Mui ha ricevuto un potenziamento che gli permette di prendere il controllo di altre piccole creature (come un "pesce inchiostro") per superare ostacoli o creare diversivi.

Inoltre, il video mostra la direzione artistica del gioco, che sembra un film d'animazione dipinto a mano. Vengono mostrati diversi biomi: montagne innevate, isole tropicali, foreste oscure e aree urbane in rovina riconquistate dalla vegetazione.

Il trailer si conclude con una sequenza d'azione che si conclude ricordando la data d'uscita: 5 marzo 2026.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il nuovo trailer di Planet of Lana II presenta l'evoluzione della storia e del gameplay