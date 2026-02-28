Il nuovo trailer di Planet of Lana II presenta l'evoluzione della storia e del gameplay

Dettagli

Il gioco è ambientato nuovamente sul pianeta Novo, ma diverso tempo dopo gli eventi del primo capitolo.

È apparso un nuovo gruppo chiamato Dijinghala, che utilizza tecnologie avanzate per sfruttare le risorse naturali del pianeta, causando distruzione ovunque. La protagonista, Lana, e il suo fedele compagno animale, Mui (una piccola creatura nera simile a un gatto), tornano in azione quando la nipote di Lana, Anua, rimane vittima del nuovo sistema.

Per quanto riguarda il gameplay, ci sono diverse novità. Procediamo per punti, seguendo quanto emerge dal filmato. Collaborazione migliorata: Il giocatore può ora dirigere Mui in qualsiasi punto dello schermo con più precisione, permettendo enigmi più complessi. Lana è più agile: Può correre più velocemente e i controlli sono più reattivi. Esplorazione subacquea: Una delle novità principali è la possibilità per Lana di immergersi e nuotare sott'acqua per esplorare le profondità degli oceani di Novo. Abilità ipnotiche di Mui: Mui ha ricevuto un potenziamento che gli permette di prendere il controllo di altre piccole creature (come un "pesce inchiostro") per superare ostacoli o creare diversivi.

Inoltre, il video mostra la direzione artistica del gioco, che sembra un film d'animazione dipinto a mano. Vengono mostrati diversi biomi: montagne innevate, isole tropicali, foreste oscure e aree urbane in rovina riconquistate dalla vegetazione.

Il trailer si conclude con una sequenza d'azione che si conclude ricordando la data d'uscita: 5 marzo 2026.