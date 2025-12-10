Planet of Lana 2: Children of the Leaf svela una buffa creatura e nuove meccaniche di gioco

Lo sviluppatore Wishfully e l'editore Thunderful hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato a Planet of Lana 2: Children of the Leaf .

Il trailer di Planet of Lana 2: Children of the Leaf

Il puzzle platformer è stato ripresentato allo Unity Awards Showcase con un trailer chiamato "Say hello to the Roller" che mostra una delle creature che potremo incontrare nelle esplorazioni di Lana e Mui.

Mui è in grado di trasformarsi e assumere quindi le sembianze - e più importante, le capacità - del Roller, una buffa creatura tonda che è in grado di attaccarsi ai muri e soffitti, lasciare scie di una sostanza appiccicosa che può prendere fuoco e liberare i passaggi, ma anche rotolare all'interno di corridoi stretti senza farsi notare. Purtroppo la creatura deve essere sacrificata alla fine della sequenza di gameplay mostrata nel trailer.

Nella conclusione del filmato gli autori spiegano: "Siamo molto entusiasti all'idea che tutti voi possiate giocare con questa e le altre nuove creature di Novo. In questo sequel abbiamo davvero portato il gameplay a un livello completamente nuovo, concentrandoci sull'aggiunta di molto più divertimento, varietà e sperimentazione al gioco."

Non abbiamo ancora una data di uscita precisa, ma sappiamo che Planet of Lana 2: Children of the Leaf sarà disponibile all'inizio del 2026 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X | S.

Ricordiamo anche che abbiamo provato Planet of Lana 2.