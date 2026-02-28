Warner Bros. ha rimosso Denuvo da Gotham Knights per PC

Un cambiamento positivo, forse fuori tempo massimo

Nel caso di Gotham Knights la decisione di rimuovere Denuvo è arrivata a più di tre anni dal lancio, avvenuto il 12 ottobre del 2022. Dubitiamo che ciò alterà i giudizi più negativi dati al titolo di Warner Bros. Games Montreal, ma resta comunque una notizia positiva specialmente per chi ancora deve giocarlo.

Gotham Knights è un action ambientato in una Gotham rimasta senza Batman, caduto durante uno scontro con Ra's al Ghul. I giocatori assumono il ruolo dei suoi eredi, Batgirl, Nightwing, Red Hood e Robin, impegnati a proteggere la città al suo posto. Il gioco offre combattimenti cooperativi, missioni affrontabili in solitaria o in duo online e un open world che permette di esplorare liberamente Gotham tra indagini, scontri con le gang e boss fight contro i principali villain DC. Ogni eroe ha abilità e stili di gioco distinti, pensati per favorire sperimentazione e rigiocabilità.