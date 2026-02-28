0

Warner Bros. ha rimosso Denuvo da Gotham Knights per PC

Warner Bros. rimuove Denuvo da Gotham Knights per PC, oltre tre anni dopo il lancio. Una scelta tardiva ma positiva per chi vuole giocarlo senza le possibili limitazioni del DRM.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   28/02/2026
I quattro protagonisti di Gotham Knights
Gotham Knights
Gotham Knights
Warner Bros. Games ha finalmente eliminato Denuvo dalla versione PC di Gotham Knights, a oltre tre anni dal lancio. Una decisione che rientra nella logica del "meglio tardi che mai", soprattutto ora che il titolo non è più al centro della spinta commerciale iniziale.

Per chi non lo conoscesse, Denuvo è un sistema di DRM utilizzato da molti publisher per proteggere i giochi dalla pirateria nelle prime settimane dopo l'uscita. Non gode di grande popolarità tra i giocatori, poiché in alcuni casi può incidere negativamente sulle prestazioni. Spesso i publisher scelgono di rimuoverlo una volta superata la fase più delicata delle vendite o quando il suo mantenimento non risulta più conveniente.

Un cambiamento positivo, forse fuori tempo massimo

Nel caso di Gotham Knights la decisione di rimuovere Denuvo è arrivata a più di tre anni dal lancio, avvenuto il 12 ottobre del 2022. Dubitiamo che ciò alterà i giudizi più negativi dati al titolo di Warner Bros. Games Montreal, ma resta comunque una notizia positiva specialmente per chi ancora deve giocarlo.

Gotham Knights è un action ambientato in una Gotham rimasta senza Batman, caduto durante uno scontro con Ra's al Ghul. I giocatori assumono il ruolo dei suoi eredi, Batgirl, Nightwing, Red Hood e Robin, impegnati a proteggere la città al suo posto. Il gioco offre combattimenti cooperativi, missioni affrontabili in solitaria o in duo online e un open world che permette di esplorare liberamente Gotham tra indagini, scontri con le gang e boss fight contro i principali villain DC. Ogni eroe ha abilità e stili di gioco distinti, pensati per favorire sperimentazione e rigiocabilità.

