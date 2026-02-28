0

Pokémon prende in giro IGN per la recensione "Too Much Water", dopo la presentazione di Pokémon Vento e Onda

Pokémon Vento e Onda sono ambientati in un mondo pieno d'acqua, un'ottima occasione per la serie Pokémon di togliersi un sassolino dalla scarpa con IGN.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   28/02/2026
La protagonista di Pokémon Onda / Vento di fronte all'acqua
Pokémon Vento
Pokémon Vento
La decima generazione dei Pokémon è stata annunciata ufficialmente dopo mesi di voci di corridoio: i nuovi titoli si chiameranno Pokémon Vento e Pokémon Onda, con il primo trailer che è stato mostrato durante il Pokémon Presents celebrativo per il 30° anniversario della serie. Il mondo aperto dell'ambientazione ha subito attirato l'attenzione per un dettaglio: è pieno d'acqua.

Too Much Water

Proprio questo elemento, in tutti i sensi, ha dato il via a uno scambio social diventato rapidamente virale. IGN ha pubblicato su X alcune immagini del trailer commentando ironicamente: "That is... a lot of water", richiamando la famosa (e per anni presa in giro) recensione del 2014 di Pokémon Alpha Sapphire and Omega Ruby, in cui tra i difetti veniva citato il discusso "too much water" (troppa acqua). All'epoca il gioco aveva ricevuto un 7.8/10, un voto diventato quasi un meme nella comunità di Pokémon.

L'account ufficiale dei Pokémon ha colto la palla al balzo rispondendo con un secco "7.8/10" accompagnato da un'emoji dell'onda, dimostrando autoironia e una certa complicità con la battuta. I fan hanno reagito con entusiasmo, tra divertimento e nostalgia, mentre su Reddit e X si è acceso il dibattito: c'è chi ha apprezzato lo spirito autoironico di IGN e chi ha sottolineato come tra The Pokémon Company, Game Freak e IGN sembri esserci un rapporto abbastanza sereno da permettere questo tipo di scherzi dopo oltre dieci anni.

In effetti sarebbe stato assurdo il contrario, ossia che delle compagnie multimilionarie si portassero rancore per una simile sciocchezza. I fan non dimenticano perché non hanno molto altro da fare, le multinazionali sì.

Per il resto, vi ricordiamo che Pokémon Vento e Onda sono previsti per il 2027 in esclusiva su Nintendo Switch 2.

