Android 17 si mostra in un nuovo video: Google approfondisce le nuove funzionalità

Dopo aver annunciato le novità di Android 17 in occasione dell'evento The Android Show, Google ha condiviso un nuovo video in cui approfondisce le funzionalità principali. Tra queste figurano le cosiddette "bolle" delle app pensate per ottimizzare il multitasking, nonché la rimappatura nativa dei controller per i giocatori e opzioni per la privacy.

Le novità nel dettaglio

Google ha condiviso un video "deep dive" incentrato sulle nuove funzionalità di Android 17, che potete vedere qui sotto.

Con Android 17 potrete aggiungere fino a cinque app in bolle fluttuanti, in modo da potervi accedere in qualsiasi momento e, soprattutto, rapidamente. Questa novità è pensata per ottimizzare il multitasking, soprattutto su smartphone più piccoli. Potrete rispondere ai messaggi mentre leggete qualcosa o navigare su Chrome e cambiare rapidamente brano musicale.

Le bolle

Un'altra novità riguarda la rimappatura nativa dei controller. Alcuni giochi, infatti, non consentono di rimappare i comandi, con la disposizione dei pulsanti che si rivela particolarmente tediosa in alcuni casi. Con Android 17 potrete personalizzare pulsanti, levette e grilletti direttamente dalle impostazioni di Android.

In precedenza vi abbiamo spiegato che verranno introdotte ben 12 nuove funzionalità per la sicurezza. Ebbene, le autorizzazioni di localizzazione sono ora ancora più specifiche: le app possono accedere alla vostra posizione solo quando lo consentite per quella sessione specifica. Si tratta di un aspetto fondamentale, dato che alcune app continuano a raccogliere dati in background e in modo silenzioso, rischiando di compromettere la vostra sicurezza.