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Android 17 si mostra in un nuovo video: Google approfondisce le nuove funzionalità

Dopo aver svelato le principali funzionalità di Android 17, Google ha condiviso un nuovo video di approfondimento. Vediamo tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   15/05/2026
Android 17

Dopo aver annunciato le novità di Android 17 in occasione dell'evento The Android Show, Google ha condiviso un nuovo video in cui approfondisce le funzionalità principali. Tra queste figurano le cosiddette "bolle" delle app pensate per ottimizzare il multitasking, nonché la rimappatura nativa dei controller per i giocatori e opzioni per la privacy.

Le novità nel dettaglio

Google ha condiviso un video "deep dive" incentrato sulle nuove funzionalità di Android 17, che potete vedere qui sotto.

Con Android 17 potrete aggiungere fino a cinque app in bolle fluttuanti, in modo da potervi accedere in qualsiasi momento e, soprattutto, rapidamente. Questa novità è pensata per ottimizzare il multitasking, soprattutto su smartphone più piccoli. Potrete rispondere ai messaggi mentre leggete qualcosa o navigare su Chrome e cambiare rapidamente brano musicale.

Le bolle
Le bolle

Un'altra novità riguarda la rimappatura nativa dei controller. Alcuni giochi, infatti, non consentono di rimappare i comandi, con la disposizione dei pulsanti che si rivela particolarmente tediosa in alcuni casi. Con Android 17 potrete personalizzare pulsanti, levette e grilletti direttamente dalle impostazioni di Android.

In precedenza vi abbiamo spiegato che verranno introdotte ben 12 nuove funzionalità per la sicurezza. Ebbene, le autorizzazioni di localizzazione sono ora ancora più specifiche: le app possono accedere alla vostra posizione solo quando lo consentite per quella sessione specifica. Si tratta di un aspetto fondamentale, dato che alcune app continuano a raccogliere dati in background e in modo silenzioso, rischiando di compromettere la vostra sicurezza.

Android accoglierà 12 nuove funzioni per migliorare la sicurezza dei vostri smartphone Android accoglierà 12 nuove funzioni per migliorare la sicurezza dei vostri smartphone

Altre funzioni

Google ha anche mostrato piccoli cambiamenti e miglioramenti, a partire da una modalità split-screen più pulita ai pulsanti separati per Wi-Fi e dati mobili. Tutti questi elementi erano stati già intravisti nelle beta precedenti.

Android 17
Android 17

Infine, Gemini Intelligence sarà il grande protagonista del prossimo sistema operativo: si tratta di un ecosistema IA che comprende funzionalità pensate per agire in modo proattivo per l'utente.

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