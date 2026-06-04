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Android Canary, disponibile la build di giugno: nuove opzioni di personalizzazione e Screen Reactions

Tra nuove opzioni di personalizzazione del tema e la funzione Screen Reactions per registrare contemporaneamente lo schermo e se stessi, ecco le principali novità introdotte in Android Canary di giugno.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   04/06/2026
Android Canary di giugno 2026

La build Android Canary di giugno è disponibile per gli sviluppatori e introduce nuove opzioni di personalizzazione, una novità per le Impostazioni Rapide e la funzione Screen Reactions annunciata di recente. Quest'ultima è probabilmente la novità più interessante della build, perché ci consente di vederne in anteprima il funzionamento.

Nuove opzioni per i Pixel

Prima di tutto, questa build può essere installata esclusivamente su dispositivi Pixel 6 e successivi. Nuove opzioni di personalizzazione consentono di utilizzare un cursore per impostare velocemente il colore dominante del tema selezionato.

Il nuovo cursore
Il nuovo cursore

Sono inoltre presenti quattro pulsanti di stile per passare rapidamente da un aspetto all'altro, come potete vedere qui sotto.

I quattro pulsanti
I quattro pulsanti

Se invece non volete usare sempre la stessa tastiera, attraverso le Impostazioni Rapide potrete usufruire di una scorciatoia che consente di cambiare tastiera. Anche in questo caso vi mostriamo un'immagine condivisa da Mishaal Rahman di Google per farvi capire meglio.

La scorciatoia per la tastiera
La scorciatoia per la tastiera

Un'altra piccola novità riguarda l'interfaccia della schermata di blocco, con effetti di sfocatura dello sfondo applicati sia al sensore delle impronte digitali che ai pulsanti nella parte inferiore dello schermo:

I nuovi effetti di sfocatura
I nuovi effetti di sfocatura

Infine, dalle impostazioni è possibile utilizzare un cursore per regolare l'intensità della vibrazione della tastiera, rispetto al precedente pulsante on/off.

Come funziona Screen Reactions

Questa funzione è stata presentata da Google di recente. Ebbene, la versione Android Canary di giugno ci permette di dare un'occhiata più approfondita. Se volete pubblicare video di reazione condividendo le vostre impressioni in tempo reale durante la visione di un contenuto (e non solo), Google semplifica notevolmente il processo.

La funzione 'Screen Reactions' (Fonte: Android Authority)
La funzione "Screen Reactions" (Fonte: Android Authority)

Non sono necessari strumenti di editing video, dato che la funzione consente di registrare contemporaneamente lo schermo e se stessi. Avviando la registrazione dello schermo e selezionando "Schermo intero", comparirà la nuova opzione e verrà acquisita anche l'immagine dalla fotocamera frontale. Se preferite, è possibile impostare fino a sei colori di sfondo oppure scegliere quello completamente trasparente.

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