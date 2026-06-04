Android Canary, disponibile la build di giugno: nuove opzioni di personalizzazione e Screen Reactions

La build Android Canary di giugno è disponibile per gli sviluppatori e introduce nuove opzioni di personalizzazione, una novità per le Impostazioni Rapide e la funzione Screen Reactions annunciata di recente. Quest'ultima è probabilmente la novità più interessante della build, perché ci consente di vederne in anteprima il funzionamento.
Nuove opzioni per i Pixel
Prima di tutto, questa build può essere installata esclusivamente su dispositivi Pixel 6 e successivi. Nuove opzioni di personalizzazione consentono di utilizzare un cursore per impostare velocemente il colore dominante del tema selezionato.
Sono inoltre presenti quattro pulsanti di stile per passare rapidamente da un aspetto all'altro, come potete vedere qui sotto.
Se invece non volete usare sempre la stessa tastiera, attraverso le Impostazioni Rapide potrete usufruire di una scorciatoia che consente di cambiare tastiera. Anche in questo caso vi mostriamo un'immagine condivisa da Mishaal Rahman di Google per farvi capire meglio.
Un'altra piccola novità riguarda l'interfaccia della schermata di blocco, con effetti di sfocatura dello sfondo applicati sia al sensore delle impronte digitali che ai pulsanti nella parte inferiore dello schermo:
Infine, dalle impostazioni è possibile utilizzare un cursore per regolare l'intensità della vibrazione della tastiera, rispetto al precedente pulsante on/off.
Come funziona Screen Reactions
Questa funzione è stata presentata da Google di recente. Ebbene, la versione Android Canary di giugno ci permette di dare un'occhiata più approfondita. Se volete pubblicare video di reazione condividendo le vostre impressioni in tempo reale durante la visione di un contenuto (e non solo), Google semplifica notevolmente il processo.
Non sono necessari strumenti di editing video, dato che la funzione consente di registrare contemporaneamente lo schermo e se stessi. Avviando la registrazione dello schermo e selezionando "Schermo intero", comparirà la nuova opzione e verrà acquisita anche l'immagine dalla fotocamera frontale. Se preferite, è possibile impostare fino a sei colori di sfondo oppure scegliere quello completamente trasparente.
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