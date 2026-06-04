Android Canary, disponibile la build di giugno: nuove opzioni di personalizzazione e Screen Reactions

La build Android Canary di giugno è disponibile per gli sviluppatori e introduce nuove opzioni di personalizzazione, una novità per le Impostazioni Rapide e la funzione Screen Reactions annunciata di recente. Quest'ultima è probabilmente la novità più interessante della build, perché ci consente di vederne in anteprima il funzionamento.

Come funziona Screen Reactions

Questa funzione è stata presentata da Google di recente. Ebbene, la versione Android Canary di giugno ci permette di dare un'occhiata più approfondita. Se volete pubblicare video di reazione condividendo le vostre impressioni in tempo reale durante la visione di un contenuto (e non solo), Google semplifica notevolmente il processo.

La funzione "Screen Reactions" (Fonte: Android Authority)

Non sono necessari strumenti di editing video, dato che la funzione consente di registrare contemporaneamente lo schermo e se stessi. Avviando la registrazione dello schermo e selezionando "Schermo intero", comparirà la nuova opzione e verrà acquisita anche l'immagine dalla fotocamera frontale. Se preferite, è possibile impostare fino a sei colori di sfondo oppure scegliere quello completamente trasparente.