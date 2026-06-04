ASUS punta sull'IA: Zenni Claw, ESG intelligente e nuove soluzioni accessibili

ASUS ha presentato al Computex 2026 nuove soluzioni IA come Zenni Claw, insieme a una lineup gaming tra laptop e schede madri per esperienze più avanzate.

ASUS ha presentato una serie di novità interessanti al Computex 2026, tra cui Zenni Claw. L'intelligenza artificiale svolge un ruolo cruciale nelle nuove soluzioni proposte; l'obiettivo è quello di offrire esperienze sempre più accessibili e intelligenti, che si tratti di vita quotidiana, gaming o automazione. Tra le principali novità spicca una soluzione di IA agentica facile da usare. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

ASUS e la strategia “Ubiquitous AI. Possibilità incredibili” L'azienda ha svelato un ecosistema IA end-to-end in grado di collegare infrastrutture su scala aziendale con esperienze edge intelligenti. Partiamo da Zenni Claw, progettata per rendere l'IA agentica pratica e accessibile senza troppe difficoltà. Per chi non lo sapesse, una piattaforma di IA agentica personale è in grado di comprendere le intenzioni dell'utente e agire per suo conto sia nelle attività quotidiane sia nel lavoro. È molto facile da usare, flessibile ma anche sicura; si basa su una configurazione in soli tre passaggi, con skill ASUS preconfigurate per flussi di lavoro pronti all'uso. Le attività vengono instradate tra elaborazione locale e cloud, mentre un'architettura controllata con meccanismi di sicurezza integrati garantisce affidabilità e protezione dei dati. ASUS Zenni Claw Un'altra novità è la piattaforma ASUS AIXESG, che introduce un'IA proattiva per offrire alle imprese una guida continua basata sui dati. Sono incluse tre piattaforme: la Carbon Data Management incentrata su contabilità dei fattori di emissione e gestione della riduzione; la Supply Chain Management incentrata sul monitoraggio dei rischi dei fornitori e il tracciamento delle azioni correttive; e la ESG Information Integration Management focalizzata su dati ambientali, sociali e di governance. In sintesi, tenendo conto di tutti questi elementi, trasforma i dati sulla sostenibilità in informazioni utili su emissioni di carbonio, catena di approvvigionamento e reporting.

IA e dispositivi per la vita quotidiana Ovviamente l'azienda ha svelato soluzioni adatte anche alla vita quotidiana. Basti pensare alle ultime lineup ASUS Zenbook 14 e Vivobook S14/S16. Il primo supporta piattaforme Intel, AMD e Qualcomm, con design di alta qualità e alte prestazioni. ASUS Zenbook per tutti: Ceraluminum e configurazioni più "economiche" dal Computex 2026 Poco fa vi abbiamo parlato anche dell'ASUS Pad, nuovo tablet con display OLED dual layer da 12,2 pollici con risoluzione 2,8K a 144Hz, chipset MediaTek Dimensity 8300 e funzioni IA come Google Circle to Search. Da non dimenticare i nuovi ProArt P16 (H7607), P14 (H7407) e il mini PC ProArt, basati su NVIDIA RTX Spark, con prestazioni IA fino a 1petaflop e 128 GB di memoria unificata per un'elaborazione IA avanzata e flussi di lavoro intelligenti basati su agenti.

Laptop, schede madri e desktop da gaming Per quanto concerne il gaming, l'azienda ha mostrato al Computex la gamma completa di laptop TUF Gaming, inclusi i modelli TUF Gaming A18, A16, F16, A14 e il nuovo TUF Gaming 16. Si tratta di una lineup alimentata da GPU NVIDIA GeForce RTX 5070. ASUS ha presentato anche il desktop da gaming ASUS TUF Gaming T700, che offre una piattaforma potente e affidabile per le configurazioni di gioco potenziate dall'intelligenza artificiale. Grande importanza è stata data anche alle schede madri, come la TUF Gaming Z890-BTF WiFi 7, con funzionalità basate sull'IA e ottimizzata per le schede grafiche BTF. Altri prodotti annunciati sono la B850I WiFi Neo Mini-ITX per i più recenti processori AMD Ryzen e con tecnologie intelligenti (AI Cache Boost, AI Cooling II, AEMP e ASUS AI Advisor), insieme alla B850-PRO WiFi7 W Neo per chi cerca affidabilità e flessibilità. Quest'ultima offre supporto per memorie DDR5 potenziato da AEMP e un'alimentazione con stadi di potenza DrMOS 14(80A)+2(80A)+1(80A). ASUS ROG celebra i 20 anni al Computex: ecosistema completo con RTX 5090, hardware da record e design da collezione La X870-PRO WiFi7 W Neo, invece, è progettata per chi cerca le massime prestazioni. Si basa su SPS 16(80A)+2(80A)+1(80A), Dynamic OC Switcher, Core Flex e un ASUS Asynchronous Clock, con supporto DDR5, standard PCIe 5.0 x16 SafeSlot e molteplici slot M.2. ASUS X870-PRO WiFi7 W Neo Tutti questi prodotti ruotano, in un modo o nell'altro, attorno all'intelligenza artificiale, ormai sempre più presente e progettata per offrire esperienze più funzionali e utili. Per approfondire le novità di ASUS, vi invitiamo a recuperare i nostri articoli precedenti, in cui ne abbiamo parlato nel dettaglio.