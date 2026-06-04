The 7th Guest Remake disponibile su Steam: grafica aggiornata, nuovi enigmi e opzione cross-buy con l'edizione VR

A quasi tre decenni di distanza dall'originale, che divenne un'icona dell'evoluzione tecnologica dei videogiochi degli anni '90, The 7th Guest Remake è ora disponibile su Steam. Il progetto ricostruisce da zero la magione del creatore di giocattoli Henry Stauf, mantenendo intatta la storia: il giocatore è chiamato a esplorare i corridoi e le stanze della villa, in cui sei ospiti sono stati invitati in circostanze misteriose, con l'obiettivo di svelare la verità che si cela dietro la struttura e il suo proprietario.