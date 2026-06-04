The 7th Guest Remake disponibile su Steam: grafica aggiornata, nuovi enigmi e opzione cross-buy con l'edizione VR

A quasi tre decenni di distanza dall'originale, che divenne un'icona dell'evoluzione tecnologica dei videogiochi degli anni '90, The 7th Guest Remake è ora disponibile su Steam. Il progetto ricostruisce da zero la magione del creatore di giocattoli Henry Stauf, mantenendo intatta la storia: il giocatore è chiamato a esplorare i corridoi e le stanze della villa, in cui sei ospiti sono stati invitati in circostanze misteriose, con l'obiettivo di svelare la verità che si cela dietro la struttura e il suo proprietario.
Due al prezzo di uno
Il rifacimento non si limita a un mero aggiornamento visivo, ma interviene sulla struttura stessa del gioco. Gli sviluppatori hanno riprogettato gli enigmi per adattarli agli standard moderni, integrando le sfide in modo più organico nella narrazione e nell'ambiente circostante. Ogni rompicapo è strettamente legato alla storia del mondo di gioco, richiedendo al giocatore esplorazione e osservazione per comprendere i collegamenti tra le stanze e il mistero che circonda la casa.
Dal punto di vista tecnico, una delle caratteristiche peculiari del remake è l'impiego di performance video volumetriche. Al posto dei classici filmati bidimensionali in FMV dell'epoca, il gioco utilizza attori reali ripresi integralmente in tre dimensioni. Questo permette di inserire i personaggi direttamente all'interno degli ambienti esplorabili, facendoli muovere fisicamente all'interno della villa.
The 7th Guest Remake costa 19,99 euro. Fino al 18 giugno 2026, il titolo è acquistabile con uno sconto di lancio del 15%, che porta il prezzo a 16,99 euro.
A corredo dell'uscita, è stata attivata la già annunciata offerta legata alla versione VR. Gli utenti che acquistano questa nuova edizione ottengono automaticamente l'accesso anche a The 7th Guest VR su Steam. Allo stesso modo, chi è già in possesso dell'edizione in realtà virtuale riceve il nuovo remake senza alcun costo aggiuntivo, con lo sblocco gratuito previsto a partire dal 4 giugno.
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