La data di uscita di Star Wars Zero Company è stata scoperta in anticipo, con le varie edizioni

Il noto leaker billbil-kun , estremamente affidabile, ha però scoperto in anticipo quando Star Wars Zero Company sarà pubblicato.

Il Summer Game Fest sarà l'occasione perfetta per scoprire tante novità sul mondo videoludico. Tanti editori sfrutteranno il palco di Keighley per annunciare date di uscita e mostrare nuovi trailer e sappiamo che sarà così anche per Star Wars Zero Company .

La data di uscita di Star Wars Zero Company e le edizioni

Secondo quanto indicato, Star Wars Zero Company sarà pubblicato il 27 agosto 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X | S. Ricordiamo che non ci sono informazioni ufficiali per una eventuale versione Nintendo Switch 2.

Per quanto riguarda le edizioni del gioco, secondo il leaker Star Wars Zero Company sarà pubblicato in formato fisico e digitale in versione Standard (49,99$ su PC e 59,99$ su console) e in solo formato digitale in versione Deluxe (59,99$ su PC e 69,99$ su console). Ci sarà però la possibilità di comprare a parte l'upgrade alla versione Deluxe per chi ha comprato il gioco in formato Standard.

I contenuti della versione Deluxe non sono noti, ma secondo billbil-kun non ci sarà alcun tipo di accesso anticipato: la data di uscita sarà uguale per tutte le versioni. Probabilmente avremo più dettagli venerdì sera, durante il Summer Game Fest.

Ricordiamo infine che Star Wars Zero Company contiene morte permanente e relative conseguenze in stile Fire Emblem.