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Preordina Star Wars Zero Company per PS5, nuovo gioco tattico a turni

Tra le proposte di Amazon troviamo Star Wars Zero Company per PS5 in preordine. Si tratta di una nuova avventura strategica in cui dovrai creare la tua squadra e scegliere tra un arsenale di abilità tattiche.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   10/06/2026
Star Wars Zero Company per PS5
Star Wars Zero Company
Star Wars Zero Company
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Se cerchi un nuovo gioco di strategia, o sei un appassionato dell'universo di Star Wars, Zero Company per PS5 è in preordine su Amazon a 59,99 €. Puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni, ricordando che l'uscita del gioco è prevista per il 27 agosto 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un gioco tattico

Prima di tutto, preordinando questo gioco otterrai alcuni bonus esclusivi, tra cui il pacchetto Astromecccanico Cristallino con droide R3, teste cristalline R4 e R5 e droide esclusivo BR-1. Come anticipato, si tratta di un gioco di strategia tattica a turni ambientata nelle Guerre dei Cloni. Dovrai creare la tua squadra con cloni, contrabbandieri e perfino Jedi, combinando abilità ed equipaggiamento in combattimenti puramente strategici.

Bonus preordine di Star Wars Zero Company
Bonus preordine di Star Wars Zero Company

Dovrai pianificare dalla base e adattarti a campi di battaglia dinamici e ogni decisione influenzerà missioni e rigiocabilità. Inoltre, potrai personalizzare Hawks e gli operatori, nonché modificare classi ed equipaggiamenti. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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