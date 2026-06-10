Google presenta Gemini 3.5 Live Translate: traduzioni vocali senza interruzioni

Google ha ufficialmente annunciato Gemini 3.5 Live Translate. Si tratta di un modello audio avanzato, pensato per fornire una traduzione vocale continua e offrire un'esperienza senza interruzioni. La novità è attualmente in fase di distribuzione su Android e iOS, Google Meet e per sviluppatori tramite Gemini Live API e Google AI Studio. Vediamo tutti i dettagli.