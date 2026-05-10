Star Wars: Zero Company è stato classificato in diversi paesi, cosa che solitamente avviene quando il lancio del gioco non è molto lontano. A supportare questa ipotesi anche alcune modifiche effettuate al sito ufficiale, in vista dell'apertura delle prenotazioni.

Lo scorso 4 maggio gli sviluppatori di Bit Reactor hanno pubblicato un messaggio rivolto agli appassionati per augurare loro un grande Star Wars Day e dargli appuntamento a presto, pubblicando contestualmente una nuova versione in alta risoluzione della key art ufficiale di Star Wars: Zero Company.

Per quanto riguarda invece le classificazioni, il titolo è stato sottoposto al rating in Brasile, Australia e Corea del Sud, il che ha anche rivelato nuovi dettagli sull'ambientazione: la trama del gioco si svolgerà fra le Guerre dei Cloni e i primi anni dell'Impero Galattico.

Le indicazioni relative all'età parlano inoltre di una rappresentazione realistica della violenza, delle armi e delle esplosioni durante i combattimenti, condita da linguaggio volgare, slang e imprecazioni.