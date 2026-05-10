Star Wars: Zero Company è stato classificato in diversi paesi, cosa che solitamente avviene quando il lancio del gioco non è molto lontano. A supportare questa ipotesi anche alcune modifiche effettuate al sito ufficiale, in vista dell'apertura delle prenotazioni.
Lo scorso 4 maggio gli sviluppatori di Bit Reactor hanno pubblicato un messaggio rivolto agli appassionati per augurare loro un grande Star Wars Day e dargli appuntamento a presto, pubblicando contestualmente una nuova versione in alta risoluzione della key art ufficiale di Star Wars: Zero Company.
Per quanto riguarda invece le classificazioni, il titolo è stato sottoposto al rating in Brasile, Australia e Corea del Sud, il che ha anche rivelato nuovi dettagli sull'ambientazione: la trama del gioco si svolgerà fra le Guerre dei Cloni e i primi anni dell'Impero Galattico.
Le indicazioni relative all'età parlano inoltre di una rappresentazione realistica della violenza, delle armi e delle esplosioni durante i combattimenti, condita da linguaggio volgare, slang e imprecazioni.
Il possibile periodo di uscita
Il trailer di Star Wars: Zero Company indicava un'uscita nel corso del 2026, ma stando ad alcune stime basate proprio sul rating il gioco potrebbe avere un periodo di lancio più definito, che cade fra agosto e ottobre.
Considerando però che il prossimo 6 ottobre arriverà Star Wars: Galactic Racer, è possibile che Bit Reactor voglia giocare d'anticipo e puntare dunque su di una finestra che non si spinga oltre il mese di settembre.
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