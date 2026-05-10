0

Star Wars: Zero Company è stato classificato in diversi paesi

Star Wars: Zero Company è stato classificato in diversi paesi, il che potrebbe indicare un lancio vicino per il gioco sviluppato da Bit Reactor.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   10/05/2026
I personaggi di Star Wars: Zero Company
Star Wars Zero Company
Star Wars Zero Company
News Video Immagini

Star Wars: Zero Company è stato classificato in diversi paesi, cosa che solitamente avviene quando il lancio del gioco non è molto lontano. A supportare questa ipotesi anche alcune modifiche effettuate al sito ufficiale, in vista dell'apertura delle prenotazioni.

Lo scorso 4 maggio gli sviluppatori di Bit Reactor hanno pubblicato un messaggio rivolto agli appassionati per augurare loro un grande Star Wars Day e dargli appuntamento a presto, pubblicando contestualmente una nuova versione in alta risoluzione della key art ufficiale di Star Wars: Zero Company.

Per quanto riguarda invece le classificazioni, il titolo è stato sottoposto al rating in Brasile, Australia e Corea del Sud, il che ha anche rivelato nuovi dettagli sull'ambientazione: la trama del gioco si svolgerà fra le Guerre dei Cloni e i primi anni dell'Impero Galattico.

Star Wars Zero Company: non ci si deve accontentare di giochi tattici senza trama e brutta grafica, per il team Star Wars Zero Company: non ci si deve accontentare di giochi tattici senza trama e brutta grafica, per il team

Le indicazioni relative all'età parlano inoltre di una rappresentazione realistica della violenza, delle armi e delle esplosioni durante i combattimenti, condita da linguaggio volgare, slang e imprecazioni.

Il possibile periodo di uscita

Il trailer di Star Wars: Zero Company indicava un'uscita nel corso del 2026, ma stando ad alcune stime basate proprio sul rating il gioco potrebbe avere un periodo di lancio più definito, che cade fra agosto e ottobre.

Considerando però che il prossimo 6 ottobre arriverà Star Wars: Galactic Racer, è possibile che Bit Reactor voglia giocare d'anticipo e puntare dunque su di una finestra che non si spinga oltre il mese di settembre.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Star Wars: Zero Company è stato classificato in diversi paesi