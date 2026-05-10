La Casa di Toad in versione LEGO è in offerta su Amazon: questo pezzo da collezione per fan Nintendo (e non solo) è al minimo storico

Su Amazon, oggi, è disponibile una promozione che fa calare il prezzo della Casa di Toad in versione LEGO: lo sconto attivo sulla piattaforma è del 33% e il costo finale d'acquisto è di 19,99€, minimo storico per il set . Puoi acquistare il set direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: La Casa di Toad in versione LEGO, set numero 72041 , propone uno degli ambienti più iconici della serie Super Mario. Con 276 pezzi , questo set è pensato per offrire un'esperienza di costruzione divertente e ricca di dettagli, ideale per i fan di tutte le età.

Ulteriori dettagli sul set LEGO

All'interno della confezione sono inclusi due personaggi: Toad blu e Toad verde, perfetti per inventare scene e avventure ispirate al celebre Regno dei Funghi.

La casa di Toad è arredata con numerosi elementi che richiamano il mondo di gioco, tra cui una cucina, una camera da letto decorata con un quadro del castello della Principessa Peach e mobili rimovibili che permettono di personalizzare facilmente gli ambienti.

All'esterno trovano spazio un tavolo da picnic, un grammofono e diversi accessori per creare un'atmosfera di festa. Saltando sugli Action Tag posti accanto al grammofono e alla casa, è possibile attivare musica e suonare il campanello, rendendo il gioco ancora più coinvolgente e dinamico.