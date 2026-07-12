La storia di Far Cry 7 potrebbe avere un limite di tempo di 72 ore

A riferirlo è stato il leaker RogueTx, una fonte che sembrerebbe avere dei contatti all'interno di Ubisoft e che in passato ha rivelato alcuni dettagli relativi all'ancora misterioso Assassin's Creed Hexe. In ogni caso, naturalmente, le sue parole vanno prese con le pinze fino a un'eventuale conferma o smentita.

Una svolta che potrebbe far discutere

Mentre, secondo Tom Henderson, lo sviluppo di Far Cry 7 starebbe vivendo delle difficoltà, RogueTx ha parlato appunto dell'elemento rappresentato dal limite di tempo di 72 ore: a suo dire sarà questo il margine concesso ai giocatori per il completamento della missione principale, che consisterà nel salvataggio della famiglia del nostro personaggio.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Per quanto riguarda invece il gameplay, la fonte riferisce che verranno introdotte delle case sicure, rifugi presso cui sarà possibile fermarsi per modificare ed effettuare la manutenzione del proprio equipaggiamento: un aspetto importante, in quanto le armi pare saranno soggette a usura.

Come si può vedere, le indiscrezioni risalgono a qualche giorno fa e sono passate un po' in sordina, ma hanno già innescato diverse discussioni sui social, e la sensazione è che i fan storici di Far Cry non abbiano gradito questa svolta in stile extraction, abituati a esperienze prettamente single player a base narrativa.