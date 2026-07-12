La causa legale con Apple potrebbe rallentare i progetti hardware di OpenAI: forte tensione tra le aziende

Il rapporto tra Apple e OpenAI starebbe attraversando una fase particolarmente delicata dopo l'avvio di una causa legale da parte dell'azienda di Cupertino. Secondo un'analisi riportata da Reuters, la controversia potrebbe avere ripercussioni significative sui piani hardware della società che sviluppa ChatGPT, anche qualora le accuse non venissero confermate in tribunale.

La causa nasce dalle affermazioni di Apple secondo cui OpenAI avrebbe assunto circa 400 ex dipendenti dell'azienda e avrebbe inoltre ottenuto campioni hardware e materiale riservato destinati allo sviluppo dei propri futuri dispositivi basati sull'intelligenza artificiale. Apple sostiene che un ex dipendente avrebbe avuto accesso a documentazione confidenziale relativa a prodotti hardware.