Apple fa causa a OpenAI: l’accusa è di aver rubato segreti commerciali

Apple ha deciso di denunciare OpenAI, sostenendo che alcuni ex dipendenti avrebbero sottratto informazioni riservate e segreti commerciali dell'azienda di Cupertino per trasferirli a vantaggio di OpenAI. Più precisamente, Apple afferma di aver scoperto una pratica sistematica di acquisizione indebita di informazioni strategiche , finalizzata a ottenere un vantaggio competitivo nel settore dell'hardware e dell'intelligenza artificiale.

Le motivazioni

Come vi abbiamo anticipato, al centro della denuncia presentata da Apple ci sarebbero alcuni ex dipendenti passati a OpenAI, accusati dall'azienda di Cupertino di aver condiviso informazioni sensibili e materiale riservato a beneficio della nuova società. L'azienda di Cupertino cita IO Products, ovvero la startup di Jony Ive acquisita da OpenAI lo scorso anno, Tang Tan, responsabile hardware di OpenAI e Chang Liu, passato ad OpenAI a gennaio.

OpenAI

Un portavoce di Apple ha rilasciato la seguente dichiarazione ai colleghi di 9to5Mac: "In Apple, i nostri team sviluppano costantemente tecnologie all'avanguardia per creare i migliori prodotti e servizi al mondo, e la tutela del loro lavoro e della proprietà intellettuale è una questione che prendiamo molto sul serio".

"Recentemente sono emerse prove significative che suggeriscono che alcuni dipendenti di OpenAI abbiano sottratto indebitamente informazioni segrete e riservate di Apple relative alle nostre tecnologie, ai nostri processi e ai nostri prodotti non ancora lanciati sul mercato. Difenderemo sempre il duro lavoro e le innovazioni dei nostri team e stiamo adottando tutte le misure necessarie a tal fine."