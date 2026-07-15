Xbox Game Pass perde a sorpresa uno dei principali giochi annunciati per luglio

Non si sa bene perché, ma Xbox Game Pass ha perso a sorpresa uno dei principali giochi tra quelli annunciati in arrivo a luglio, e si tratta di un caso veramente strano, visto che il titolo in questione è Tony Hawk's Pro Skater 1+2.
La questione desta un certo interesse non solo perché il titolo rimosso è effettivamente uno dei più importanti tra quelli annunciati in questa prima mandata di luglio, ma anche perché si tratta di un gioco first party sostanzialmente, visto che appartiene al catalogo Activision e fa dunque parte delle proprietà intellettuali controllate direttamente da Microsoft.
Rimozioni del genere sono accadute anche in passato su Game Pass, ma questo potrebbe essere il primo caso di un titolo appartenente al catalogo di Xbox Games Studios, dunque attendiamo di capire cosa sia successo.
Una situazione strana
Per il momento, l'informazione è limitata a un piccolo aggiornamento pubblicato sulla pagina ufficiale di Xbox Wire in cui è stato riportato l'elenco dei giochi in arrivo su Game Pass a luglio (ora senza Tony Hawk's Pro Skater 1+2) posto alla fine del testo con una breve nota.
"Nota dell'editore (13 luglio): abbiamo rimosso Tony Hawk's Pro Skater 1+2 dalla lista dei giochi in arrivo su Game Pass", si legge nell'aggiornamento.
Non ci sono dunque spiegazioni sul perché di questa modifica, che appare decisamente strana visto il controllo totale che Microsoft dovrebbe avere sul gioco in questione e anche per il fatto che non si tratta propriamente di un titolo nuovo, cosa che avrebbe potuto indicare scelte strategiche differenti.
Attendiamo dunque eventuali delucidazioni da parte di Microsoft, che potrebbe aver deciso di far slittare l'inserimento del titolo all'interno del catalogo, oppure potrebbero essere emersi dei problemi collegati alle varie licenze presenti all'interno del gioco, tra musiche e presenza di personaggi noti.