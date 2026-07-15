Xbox Game Pass perde a sorpresa uno dei principali giochi annunciati per luglio

Non si sa bene perché, ma Xbox Game Pass ha perso a sorpresa uno dei principali giochi tra quelli annunciati in arrivo a luglio, e si tratta di un caso veramente strano, visto che il titolo in questione è Tony Hawk's Pro Skater 1+2.

La questione desta un certo interesse non solo perché il titolo rimosso è effettivamente uno dei più importanti tra quelli annunciati in questa prima mandata di luglio, ma anche perché si tratta di un gioco first party sostanzialmente, visto che appartiene al catalogo Activision e fa dunque parte delle proprietà intellettuali controllate direttamente da Microsoft.

Rimozioni del genere sono accadute anche in passato su Game Pass, ma questo potrebbe essere il primo caso di un titolo appartenente al catalogo di Xbox Games Studios, dunque attendiamo di capire cosa sia successo.