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Xbox Game Pass riceverà sette giochi in questa settimana

Facciamo una panoramica veloce sulla settimana di Xbox Game Pass, considerando che si tratta di diversi titoli in arrivo, con sette giochi in sette giorni sul servizio in abbonamento.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   14/07/2026
La protagonista di Denshattack!

Si prospetta una settimana alquanto piena su Xbox Game Pass, considerando che sono previsti arrivare ben sette giochi nel corso di questi giorni: non si tratta di titoli particolarmente noti ma vanno ad arricchire il catalogo con esperienze alquanto variegate.

Questi sono dunque i giochi annunciati per questa settimana sui vari livelli di Xbox Game Pass:

  • Ascend to ZERO - 13 luglio (Ultimate, PC)
  • PBA Pro Bowling 2026 - 14 luglio (Ultimate, Premium, PC)
  • Denshattack! - 15 luglio (Ultimate, PC)
  • Quarantine Zone: The Last Check - 15 luglio (Ultimate, Premium)
  • Mavrix by Matt Jones - 16 luglio (Ultimate, Premium, PC)
  • FixForce - 17 luglio (Ultimate, Premium, PC)
  • Fogpiercer per PC - 17 luglio (Ultimate, PC)

Si tratta di giochi di dimensioni medie o piccole, ma che risultano comunque importanti nell'economia generale del catalogo.

Denshattack! e gli altri

In effetti, non sono molti i giochi di grosso calibro annunciati per questa prima parte di luglio, con i titoli di maggior richiamo che probabilmente sono Gears of War: Reloaded arrivato la settimana scorsa ma già presente da tempo su Ultimate e PC.

Questo riflette un periodo non particolarmente ricco per quanto riguarda le nuove uscite in generale, dunque ci sarà da attendere la seconda parte del mese per vedere qualcosa di più grosso.

Xbox Game Pass era nato con un'idea diversa, il suo lancio è stato osteggiato Xbox Game Pass era nato con un'idea diversa, il suo lancio è stato osteggiato

In particolare, per il 28 luglio è previsto il lancio di Halo: Campaign Evolved che da solo dovrebbe reggere buona parte del mese, ma intanto diamo un'occhiata a questi nuovi arrivi.

Tra le novità più interessanti c'è il bizzarro Denshattack! che ci pone alla guida di una sorta di treno acrobatico in un misto di azione e ritmo che ricorda un po' Jet Set Radio, ma da tenere d'occhio sono anche Quarantine Zone: The Last Check che ha già dato prova di essere valido e il roguelite su rotaia Fogpiercer.

#Game Pass
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