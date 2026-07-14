Xbox Game Pass riceverà sette giochi in questa settimana

Denshattack! e gli altri

In effetti, non sono molti i giochi di grosso calibro annunciati per questa prima parte di luglio, con i titoli di maggior richiamo che probabilmente sono Gears of War: Reloaded arrivato la settimana scorsa ma già presente da tempo su Ultimate e PC.

Questo riflette un periodo non particolarmente ricco per quanto riguarda le nuove uscite in generale, dunque ci sarà da attendere la seconda parte del mese per vedere qualcosa di più grosso.

In particolare, per il 28 luglio è previsto il lancio di Halo: Campaign Evolved che da solo dovrebbe reggere buona parte del mese, ma intanto diamo un'occhiata a questi nuovi arrivi.

Tra le novità più interessanti c'è il bizzarro Denshattack! che ci pone alla guida di una sorta di treno acrobatico in un misto di azione e ritmo che ricorda un po' Jet Set Radio, ma da tenere d'occhio sono anche Quarantine Zone: The Last Check che ha già dato prova di essere valido e il roguelite su rotaia Fogpiercer.