Xbox Game Pass, ecco i giochi in arrivo tra fine luglio e agosto

Microsoft ha annunciato i giochi in arrivo su Xbox Game Pass tra fine luglio e inizio agosto, nell'ambito di un elenco che viene ovviamente capitanato da Halo: Campaign Evolved, l'atteso remake del capitolo originale della serie che finora è stata un'esclusiva Xbox.
Ad aprire le danze c'è The Planet Crafter (Cloud, Xbox Series X|S e PC), disponibile da oggi, 21 luglio: una simulazione di terraformazione giocabile da soli o in cooperativa in cui ci troveremo alle prese con un pianeta ostile da rendere abitabile per gli esseri umani.
Domani, 22 luglio, sarà la volta di Shift at Midnight (Cloud, Xbox Series X|S e PC), un horror investigativo online che debutta direttamente su Game Pass e che ci vedrà collaborare con altri due giocatori in un sistema di turni casuali per portare a termine indagini sempre più complesse.
Il 23 luglio arriverà Hell is Us (Cloud, Xbox Series X|S e PC), l'intrigante avventura a base action in cui dovremo lottare sullo sfondo di una nazione devastata da una guerra civile e da una misteriosa calamità sovrannaturale, facendoci largo fra i nemici attraverso un sistema di combattimento viscerale.
Halo e gli altri
Entrato pochi giorni fa in fase gold, Halo: Campaign Evolved (Cloud, Console, Handheld e PC) sarà disponibile su Xbox Game Pass dal 28 luglio, riprendendo gli eventi dell'original sparatutto sviluppato da Bungie ma ricostruendo l'esperienza in Unreal Engine 5 e aggiungendo diversi contenuti inediti fra missioni, controlli migliorati e una grafica ridisegnata.
Il 30 e il 31 luglio debutteranno rispettivamente Mistfall Hunter (Cloud, Xbox Series X|S e PC), un action RPG in stile extraction ambientato in un mondo dark fantasy; e Corsair Cove (PC), che ci vedrà costruire un rifugio per pirati e una flotta per esplorare i sette mari. Il 4 agosto sarà invece la volta di due classici, Heretic + Hexen (Cloud, Console, Handheld e PC).
Infine, ssempre il 4 agosto assisteremo all'esordio dell'atteso Beast of Reincarnation (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC), il nuovo action RPG firmato Game Freak, il team autore della serie Pokémon qui alle prese con un'esperienza decisamente diversa.