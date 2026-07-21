Xbox Game Pass, ecco i giochi in arrivo tra fine luglio e agosto

Il 23 luglio arriverà Hell is Us (Cloud, Xbox Series X|S e PC), l'intrigante avventura a base action in cui dovremo lottare sullo sfondo di una nazione devastata da una guerra civile e da una misteriosa calamità sovrannaturale, facendoci largo fra i nemici attraverso un sistema di combattimento viscerale.

Domani, 22 luglio, sarà la volta di Shift at Midnight (Cloud, Xbox Series X|S e PC), un horror investigativo online che debutta direttamente su Game Pass e che ci vedrà collaborare con altri due giocatori in un sistema di turni casuali per portare a termine indagini sempre più complesse.

Microsoft ha annunciato i giochi in arrivo su Xbox Game Pass tra fine luglio e inizio agosto , nell'ambito di un elenco che viene ovviamente capitanato da Halo: Campaign Evolved, l'atteso remake del capitolo originale della serie che finora è stata un'esclusiva Xbox.

Halo e gli altri

Entrato pochi giorni fa in fase gold, Halo: Campaign Evolved (Cloud, Console, Handheld e PC) sarà disponibile su Xbox Game Pass dal 28 luglio, riprendendo gli eventi dell'original sparatutto sviluppato da Bungie ma ricostruendo l'esperienza in Unreal Engine 5 e aggiungendo diversi contenuti inediti fra missioni, controlli migliorati e una grafica ridisegnata.

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Il 30 e il 31 luglio debutteranno rispettivamente Mistfall Hunter (Cloud, Xbox Series X|S e PC), un action RPG in stile extraction ambientato in un mondo dark fantasy; e Corsair Cove (PC), che ci vedrà costruire un rifugio per pirati e una flotta per esplorare i sette mari. Il 4 agosto sarà invece la volta di due classici, Heretic + Hexen (Cloud, Console, Handheld e PC).

Infine, ssempre il 4 agosto assisteremo all'esordio dell'atteso Beast of Reincarnation (Cloud, Xbox Series X|S, Handheld e PC), il nuovo action RPG firmato Game Freak, il team autore della serie Pokémon qui alle prese con un'esperienza decisamente diversa.