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Halo: Campaign Evolved è entrato in fase gold, lo sviluppo è stato completato

Halo Studios ha annunciato ufficialmente che Halo: Campaign Evolved è entrato in fase gold: lo sviluppo del remake è stato completato e non ci saranno ritardi rispetto al lancio.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   13/07/2026
Master Chief in Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved
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Halo Studios ha annunciato ufficialmente che Halo: Campaign Evolved è entrato in fase gold, il che significa che lo sviluppo è stato completato e il gioco sarà disponibile senza ritardi, a partire dal prossimo 28 luglio.

"Halo: Campaign Evolved è entrato ufficialmente in fase gold e l'accesso anticipato avrà inizio il 23 luglio", si legge nel post pubblicato sul profilo ufficiale di Halo. "Diamo ai nostri vecchi amici un caloroso benvenuto."

Remake del primo capitolo della celebre saga, Halo: Campaign Evolved segnerà il debutto su PlayStation dell'ormai ex esclusiva Xbox, ma sarà anche disponibile dal day one nel catalogo del Game Pass, sia su Xbox Series X|S che su PC.

Halo Project Ekur sarebbe stato cancellato e il team spostato su Campaign Evolved Halo Project Ekur sarebbe stato cancellato e il team spostato su Campaign Evolved

Gli sviluppatori hanno ricreato l'esperienza in Unreal Engine 5, mantenendo intatta la storia originale ma rinnovando grafica, gameplay e presentazione per consegnarci un rifacimento spettacolare ed entusiasmante, adattato agli standard odierni anche sotto il profilo delle meccaniche.

Un grande ritorno

Uno di quei remake che quando li provi ti fanno scendere la lacrimuccia, Halo: Campaign Evolved si pone come una versione "fedele ma aggiornata" dello sparatutto del 2001, pensata tanto per gli appassionati di lunga data che per chi si avvicina per la prima volta a questo franchise.

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Il gioco include alcune missioni inedite, numerose novità legate al gameplay e mutuate dai capitoli più recenti della serie, diverse ottimizzazioni per quanto concerne la struttura di partenza e una cooperativa online per quattro partecipanti con crossplay, cross-progression e split-screen per due giocatori sulla stessa console.

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