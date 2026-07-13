Halo: Campaign Evolved è entrato in fase gold, lo sviluppo è stato completato

Halo Studios ha annunciato ufficialmente che Halo: Campaign Evolved è entrato in fase gold, il che significa che lo sviluppo è stato completato e il gioco sarà disponibile senza ritardi, a partire dal prossimo 28 luglio.

"Halo: Campaign Evolved è entrato ufficialmente in fase gold e l'accesso anticipato avrà inizio il 23 luglio", si legge nel post pubblicato sul profilo ufficiale di Halo. "Diamo ai nostri vecchi amici un caloroso benvenuto."

Remake del primo capitolo della celebre saga, Halo: Campaign Evolved segnerà il debutto su PlayStation dell'ormai ex esclusiva Xbox, ma sarà anche disponibile dal day one nel catalogo del Game Pass, sia su Xbox Series X|S che su PC.

Gli sviluppatori hanno ricreato l'esperienza in Unreal Engine 5, mantenendo intatta la storia originale ma rinnovando grafica, gameplay e presentazione per consegnarci un rifacimento spettacolare ed entusiasmante, adattato agli standard odierni anche sotto il profilo delle meccaniche.