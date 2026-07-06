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Halo Project Ekur sarebbe stato cancellato e il team spostato su Campaign Evolved

Tra i vari progetti di Halo, si è in passato chiacchierato di un potenziale Project Ekur, un titolo multigiocatore che secondo nuovi rumor sarebbe stato cancellato.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   06/07/2026
Master Chief in Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved
Halo: Campaign Evolved
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Halo: Campaign Evolved è in arrivo a fine mese su PC, PS5 e Xbox Series X|S e i rumor vogliono Halo Studios al lavoro anche sui remake del secondo e terzo capitolo della serie, che porterebbero i vecchi titoli sulle console moderne con una grafica completamente rivista.

Inoltre, in precedenza si era chiacchierato del fatto che un misterioso Project Ekur, un titolo multigiocatore, sarebbe stato cancellato e il team spostato su Halo: Campaign Evolved.

Il rumor su Halo

La fonte delle informazioni è Rebs Gaming, che in precedenza aveva parlato di Project Ekur, descrivendolo come un "Team Battle" su larga scala. Secondo quanto segnalato, tre diversi sviluppatori di Halo Studios avrebbero indicato che Ekur è stato cancellato.

Viene spiegato che lo sviluppo si sarebbe interrotto già nell'estate 2025, a causa di presunti problemi con lo sviluppo di Campaign Evolved. Halo Studios avrebbe così deciso di spostare il team sul remake. Non è però detto che la ragione della cancellazione del gioco sia questa.

Halo: Campaign Evolved avrà una modalità Machinima in omaggio a Red vs. Blue Halo: Campaign Evolved avrà una modalità Machinima in omaggio a Red vs. Blue

Si parla anche del fatto che Xbox starebbe "profondamente rivalutando" Halo e il modo in cui è gestito, quindi è possibile che la cancellazione del gioco multiplayer sia conseguenza di nuove decisioni interne.

Per ora, in ogni caso, si tratta solo di rumor e nulla più: difficilmente avremo conferme ufficiali sul fatto che il progetto sia stato cancellato (visto che non è mai stato presentato ufficialmente), ma nuovi report potrebbero fare più luce sul tutto.

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